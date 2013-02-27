سریع ترین اتومبیل بریتانیا رونمایی شد/ اتومبیلی با فناوری سبز

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه اتومبیل سازی مک لارن می تواند صفر تا 100 کیلومتر در ساعت را طی 3 ثانیه طی کند و حداکثر سرعت آن به 350 کیلومتر در ساعت می رسد.

این خودرو همچنین به عنون یک خودرو دوستدار محیط زیست معرفی شده و از فناوری هیبرید الکتریکی – بنزینی برخوردار است.

P1 مک لارن، سریع ترین اتومبیلی است که تاکنون در بریتانیا ساخته شده است

این اتومبیل می تواند سرعت خود را به 350 کلومتر در ساعت برساند و صفر تا 100 را زیر 3 ثانیه طی کند

مک لارن جدید می تواند ظرف کمتر از سه ثانیه سرعت خود را به 200 کیلومتر در ساعت برساند

این اتومبیل با دو صندلی هم برای جاده و هم برای مسابقه طراحی شده و قیمت آن 866 هزار پوند در نظر گرفته شده است.

مک لارن برای ساخت این اتومبیل نیروی کار خود را از 100 به 1000 رسانده است. یک سخنگوی این شرکت اظهار داشت: این اتومبیل از نظر فناوری پیشرفته ترین و سریع ترین سری است که تاکنون توسط یک شرکت بریتانیایی رونمایی شده است.

گفته می شود که مک لارن P1 جانشین معنوی مک لارن فرمول یک با سه صندلی است

اتومبیل دوستدار محیط زیست دارای فناوری سبز بنزینی - الکتریکی است

این اتومبیل 866 هزار پوندی دارای فرشهایی است که با پرداخت هزینه اضافی در اتومبیل پهن می شوند

مک لارن برای حفظ انحصاری بودن این اتومبیل تنها 375 دستگاه از آن تولید شده است که تاکنون نیمی از این تعداد به فروش رفته است و حتی برخی از خریداران دو دستگاه از آن را باهم خریداری کرده اند.

گفته می شود که این اتومبیل جانشین معنوی مک لارن فرمول یک با سه صندلی است که در سال 1993 به قیمت 600 هزار پوند عرضه شد اما قیمت امروز این اتومبیل به 4 میلیون پوند رسیده است

تنها 375 دستگاه از این اتومبیل تولید شده و نیمی از این تعداد تاکنون به فروش رفته است

مک لارن P1 با موتور 8 سیلندری که ظرفیت 3.8 لیتری دارد و نیروی ترمز آن 727 اسب بخار است. موتور الکتریکی این اتومبیل با قدرت 176 اسب بخار به نحوی کار می کند که میزان انتشار کربن آن تاحدممکن پایین نگاه داشته شود.

قرار است این اتومبیل به طور رسمی روز 5 مارس در نمایشگاه موتور ژنو به نمایش گذاشته شود

مک لارن اظهار داشته است که P1 دربرگیرنده ویژگیهای اتومبیلهایی است که با فناوری فرمول یک ساخته می شود و می تواند سرعت و شتاب را افزایش دهد.