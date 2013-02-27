اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان گرمه با يك نيرو فعاليت مي کند

علي اصغر شكوري در گفتگو با خبرنگار مهر، يكي از مهمترين گلايه هاي اهالي فرهنگ و هنر شهرستان گرمه را كمبود فضاي فرهنگي در اين شهرستان ذكر كرد و افزود: با وجود فعاليت هنرمندان خبره و مستعد در اين شهرستان و كسب مقام هاي استاني و كشوري توسط آنان در جشنواره هاي مختلف، متاسفانه آنگونه كه بايد و شايد به زيرساخت هاي فرهنگي در شهرستان گرمه توجه نشده است.

وي با بيان اينكه مقوله تقويت زيرساخت ها و مراكز فرهنگي در اين شهرستان مغفول مانده است، اظهار داشت: از جمله اين مسائل اين است كه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان گرمه در حالي كه حدود چهار سال است به صورت اداره شهرستاني و نه نمايندگي اداره مي شود، هنوز در يك اتاق مستقر بوده و تنها با يك نفر نيرو(سرپرست) اداره مي شود.

شكوري همچنين با اشاره به توقف ساخت مجتمع فرهنگي هنري گرمه و كتابخانه روستاي دشت به عنوان شاخص ترين پروژه هاي فرهنگي اين شهرستان، تصريح كرد: با وجود گلايه هاي متعدد هنرمندان اين شهرستان در مورد طولاني شدن روند ساخت پروژه هاي فرهنگي اين شهرستان، در حال حاضر ساخت هر دوي اين پروژه ها به علت نبود اعتبار متوقف شده است.

وي افزود: ساخت پروژه مجتمع فرهنگي و هنري شهرستان گرمه كه از مصوبات سفر اول هيئت دولت به خراسان شمالي در سال 85 محسوب مي شود، در خرداد سال 86 آغاز شد اما در حال حاضر و با گذشت حدود شش سال هنوز به اتمام نرسيده است.

شكوري گفت: اين پروژه در حال حاضر 75 درصد پيشرفت فيزيكي دارد و در حالي كه ساخت آن متوقف شده براي اتمام آن حدود 10 ميليارد ريال مورد نياز است.

به گفته وي ساخت كتابخانه روستاي دشت هم كه عمليات اجرايي آن از فروردين سال 90 به عنوان نخستين كتابخانه روستايي شهرستان گرمه با زيربناي 120 متر مربع آغاز شد؛ در حال حاضر به علت نبود اعتبار متوقف شده است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان گرمه تصريح كرد: قرار بود اين كتابخانه با اعتبار 50 ميليون تومان تا پايان سال 91 به بهره برداري برسد كه متاسفانه اين امر تحقق نيافت.

