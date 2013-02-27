انگیزه اساتید پزشکی کم شده است/ حضور ناکافی اساتید در بیمارستانهای آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهرام عین اللهی امروز چهارشنبه در نشست معاونان آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی اضافه کرد: مشکلات آموزشی زیاد است اما تصورات غیرمنطقی مانع رسیدن به اهداف میشود. جایگاه اصلی نخبگان مشخص نیست، بودجههای آموزشی کم شده است، انگیزه اعضای هیئت علمی کاهش یافته و مشکلات دانشگاهها بسیار شده است.
معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: عدم تعادل میان درآمد بخش خصوصی و دولتی برای استادان پزشکی به نحو عجیبی در ایران وجود دارد، در حالیکه هیچ نقطه ای از دنیا این چنین نیست. حقوق چند ماه استادان دانشگاههای علوم پزشکی با یک روز کار در بخش خصوصی به دست میآید.
وی افزود: ادغام آموزش پزشکی با بهداشت و درمان اتفاق بینظیری بوده است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته در آرزوی آن هستند. آموزش، پژوهش و خدمت در جهت سلامت مردم باید باشد اما بهداشت و درمان حجم بیشتری را نسبت به آموزش دارد.
عین اللهی یادآور شد: باید ببینیم عدالت آموزشی در کشور انجام گرفته یا خیر. ما انقلاب نکردیم که دانشگاه های بزرگ بزرگ تر شوند. در هیچ کجای دنیا امکانات آموزشی را فقط به پایتخت نمیدهند ما برای توزیع عدالت قیام کردهایم در حالی که در حال حاضر در توزیع عدالت آموزشی موفق نبودهایم.
وی افزود: هر شهری را که رشد دادهایم خدمات و کیفیت درمان بهتر شده است بنابراین آمایش سرزمین یعنی محدود کردن شهرها و اینکه نگذاریم رشد کند. در شهرهایی که آموزش عالی را رشد دادهایم تحصیلات متوسطه بالا رفته چرا که انگیزه تحصیل بیشتر شده است. چرا همه داوطلبان باید به شهرهای بزرگ فکر کنند. استراتژی ما عدالت است که به دنبال آن توسعه و رشد منطقه ایجاد میشود.
معاون آموزشی وزارت بهداشت با انتقاد از اینکه رتبهبندی را فقط در ظرفیتهای رشتهای انجام دادهایم، گفت: شاخصهای رتبهبندی باید بر اساس کیفیت باشد اینکه بگوییم استاد دانشگاه و تجهیزات فلان شهر بیشتر است پس رتبه اول را دارد نادرست است باید بگوییم تا چه میزان کار کردهاند.
وی تاکید کرد: دانشگاهها در جهت ارائه خدمات درمانی به بیمار تلاش می کنند و این موجب شده آموزش پزشکی در دانشگاهها فدا شود.
عین اللهی اظهار داشت: با تدوین یک برنامه استراتژیک میتوان نقاط ضعف و قوت را برای ارائه پیشنهاد مشخص کرد. اکنون چالش بیمارستانهای آموزشی به این شکل است که بیشترین خدمات بهداشت و درمان کشور در بیمارستانهای آموزشی ارائه میشود از نظر نیروی انسانی بهترین افراد را دارند اما باید ببینیم چقدر در بیمارستان وقت میگذارند و خدمت به بیمارستان را به عنوان کار اصلی یا فرعی می بینند.
معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: تکلیف بیمارستانهای آموزشی از منظر اسناد بالادستی آنها مشخص نیست اینکه چه حوزهای باید برنامه بدهد نامشخص است. همچنین حضور ناکافی اعضای هیئت علمی نیز در این بیمارستانها از چالشهای جدی است. مسئول درمان بیمار استاد است و اینکه بخواهیم با دستیار و کارورز کار درمان را پیش ببریم مشکل ایجاد می کند.
وی تاکید کرد: اولویت ما پس از اعضای هیات علمی، در حوزه اخلاق پزشکی است.
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