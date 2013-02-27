لزوم صیانت از آراء مردم/وجود ناظرین مختلف امکان تقلب در انتخابات را محال می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور صبح چهارشنبه در همایش آموزشی و توجیهی انتخابات ویژه فرماندارن، بخشداران استان های هرمزگان و کرمان رای مردم را امانت مردم در دست مسئولین عنوان کرد و افزود: همه مجریان انتخابات باید مراقب تک تک آرای مردم باشند هیچ گونه دخل و تصرف در ان مجاز نیست.

حجت الاسلام عرب پور با وجود ناظرین مختلف تقلب در انتخابات را محال عنوان کرد و افزود: با توجه به سیستم انتخابات در ایران هرگونه تبانی برای تقلب ممکن نیست.

وی تصریح کرد: علاوه بر ناظرین شورای نگهبان نماینده کاندیداها و بازرسین نیز بر انتخابات نظارت دارند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمان همچنین با اشاره به توطئه دشمنان در فتنه سال 88 اظهارداشت: دشمن در انتخابات آتی نیز به دنبال ایجاد یک فتنه جدید است که این امر هوشیاری همگانی،وحدت هر چه بیشتر و حرکت در چارچوب قانون را می طلبد.

