  1. استانها
  2. کرمان
۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۰۱

حجت الاسلام عرب پور:

لزوم صیانت از آراء مردم/وجود ناظرین مختلف امکان تقلب در انتخابات را محال می کند

لزوم صیانت از آراء مردم/وجود ناظرین مختلف امکان تقلب در انتخابات را محال می کند

کرمان - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت کرمان با اشاره به حضور ناظرین مختلف در محل اخذ و شمارش آراء گفت: این امر باعث می شود که امکان تقلب در انتخابات وجود نداشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور صبح چهارشنبه در همایش آموزشی و توجیهی انتخابات ویژه فرماندارن، بخشداران استان های هرمزگان و کرمان رای مردم را امانت مردم در دست مسئولین عنوان کرد و افزود: همه مجریان انتخابات باید مراقب تک تک آرای مردم باشند هیچ گونه دخل و تصرف در ان مجاز نیست.

حجت الاسلام عرب پور با وجود ناظرین مختلف تقلب در انتخابات را محال عنوان کرد و افزود: با توجه به سیستم انتخابات در ایران هرگونه تبانی برای تقلب ممکن نیست.

وی تصریح کرد: علاوه بر ناظرین شورای نگهبان نماینده کاندیداها و بازرسین نیز بر انتخابات نظارت دارند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمان همچنین با اشاره به توطئه دشمنان در فتنه سال 88 اظهارداشت: دشمن در انتخابات آتی نیز به دنبال ایجاد یک فتنه جدید است که این امر هوشیاری همگانی،وحدت هر چه بیشتر و حرکت در چارچوب قانون را می طلبد.
 

کد مطلب 2007544

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها