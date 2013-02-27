پیشنهاد مشروط شدن حضور عکاسان به اجازه رئیس مجلس تصویب نشد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه بررسی و تصویب جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه پیشنهاد حذف بخشی از تبصره ماده 1 طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را مطرح کرد.

در تبصره 1 این ماده واحده آمده است تصویربرداری اعم از فیلم و عکس از جلسات مجلس فقط در یک ساعت شروع جلسات علنی مجاز باشد و در مواردی خاص با تشخیص رئیس جلسه این مدت قابل افزایش است.

تصویربرداران صدا و سیما و مجلس شورای اسلامی از این حکم مسثتنی هستند.

پیشنهاد قاضی پور این بود که تصویربرداران و عکاسان تنها با تشخیص رئیس جلسه در صحن حضور یابند. و مدت زمان حضور آنها نیز با تشخیص رئیس جلسه باشد.

در ادامه محمد قسیم عثمانی به عنوان یکی از مخالفان این پیشنهاد گفت: اگر حضور تصویربرداران و عکاسان منوط به اجازه رئیس جلسه باشد در صورت عدم اجازه وی آنها حتی از حضور در ساعات ابتدایی صحن علنی مجلس نیز محروم می شوند در حالیکه در تبصره این ماده واحده عنوان شده حضور تصویربرداران و عکاسان در ابتدای جلسه علنی نیازی به نظر رئیس جلسه ندارد.

در ادامه نقوی حسینی نماینده مردم ورامین به عنوان مخالف این پیشنهاد افزود: اگر پیشنهاد این حذف تصویب شود تا حدودی دست خبرنگاران و عکاسان باز می شود چون ریاست مجلس به روح قوانین واقف هستند .

وی گفت: با شناختی که از رئیس مجلس داریم ایشان با حضور خبرنگاران ،تصویربرداران و عکاسان در جلسه علنی مخالفتی نخواهند داشت.

در نهایت این پیشنهاد که حضور خبرنگاران و تصویربرداران در جلسه علنی مجلس را مشروط به اجازه رئیس مجلس می کرد با 52 رای موافق، 81 رای مخالف و 27 رای ممتنع به تصویب نرسید.