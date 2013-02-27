100 میلیارد ریال برای ایجاد زیرساختها در شهرکهای صنعتی لرستان هزینه شد

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سالجاری بیش از 100 میلیارد ریال برای ایجاد زیرساختها در شهرکها و نواحی صنعتی استان لرستان اعتبار صرف شده است.

وی با اشاره به پیمان سپاری 60 پروژه عمرانی و زیرساختی در شهرکها و نواحی صنعتی استان لرستان گفت: تاکنون بیش از 50 درصد این طرحها به بهره برداری رسیده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان تصریح کرد: همچنین مابقی این طرحها با میانگین پیشرفت فیزیکی 50 درصد در حال اجرا هستند.

وی از اخذ رتبه پنجم کشور شرکت شهرکهای صنعتی لرستان در تحقق برنامه و اهداف سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی نیز خبر داد و گفت: همچنین مجوز چهار شهرک صنعتی تخصصی نیز در استان اخذ شده است.