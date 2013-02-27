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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۲۵

بیرانوند به مهر خبر داد:

100 میلیارد ریال برای ایجاد زیرساختها در شهرکهای صنعتی لرستان هزینه شد

100 میلیارد ریال برای ایجاد زیرساختها در شهرکهای صنعتی لرستان هزینه شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان از پرداخت بیش از 100 میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد زیرساختهای لازم در شهرکها و نواحی صنعتی این استان خبر داد.

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سالجاری بیش از 100 میلیارد ریال برای ایجاد زیرساختها در شهرکها و نواحی صنعتی استان لرستان اعتبار صرف شده است.

وی با اشاره به پیمان سپاری 60 پروژه عمرانی و زیرساختی در شهرکها و نواحی صنعتی استان لرستان گفت: تاکنون بیش از 50 درصد این طرحها به بهره برداری رسیده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان تصریح کرد: همچنین مابقی این طرحها با میانگین پیشرفت فیزیکی 50 درصد در حال اجرا هستند.

وی از اخذ رتبه پنجم کشور شرکت شهرکهای صنعتی لرستان در تحقق برنامه و اهداف سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی نیز خبر داد و گفت: همچنین مجوز چهار شهرک صنعتی تخصصی نیز در استان اخذ شده است.

کد مطلب 2007547

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