سند تحول بنیادین کارکرد اجرایی امور تربیتی آموزش و پرورش را تبیین کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آخوندي پیش از ظهر چهارشنبه در همايش گراميداشت روز امور تربيتي با تاكيد بر اينكه مهمترين هدف تشكيل نهاد امور تربيتي در آموزش و پرورش پاسداري از مرزهاي اعتقادي و حفظ ارزشهاي انقلاب است، اظهار داشت: اين مهم از آنجايي مورد تاكيد است كه تاثيرپذيري دانش آموزان از مربيان پرورشي و بازخورد كار اين قشر در جامعه مشهود است.

وی افزود: اگر فلسفه اين نهاد را انتقال ارزشهاي ديني و فرهنگي انقلاب اسلامي به مدارس، تربيت و بازسازي دانش آموزان در فضايي انقلابي و اسلامي، زمينه سازي براي ورود نگرش هاي ديني و ارزشهاي انقلاب اسلامي به نظام آموزش و پرورش، شناخت و پرورش استعدادهاي دانش آموزان و حفظ ارزشها بدانيم بايد گفت که تحقق اين اهداف را نظام به جد از آموزش و پرورش انتظاردارد كه نشان مي دهد مربيان پرروشي به خوبي در جايگاه خود منشا اثر و تحول هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان تصریح کرد: مربيان ، معاونين ، مشاوران و مدرسان قرآن كه همگي در چارچوب امور تربيتي ايفاي وظيفه می کنند، نشان داده اند در هر طرح يا برنامه اي كه به جد ورود كرده اند با استقبال گسترده دانش آموزان همراه بوده است بطوريكه آثاركار آنان در همه شئون رفتاري دانش آموزان مشهود است.

آخوندی با اشاره به طرح ملي نهضت حفظ قرآن، خاطرنشان كرد: رسيدن به عدد 115هزارحافظ قرآن كه از نيم جزء تا كل قرآن را شامل مي شود نشان داد وقتي همت و پشتكار باشد نتيجه آن نيز چنين درخشان است.

وی توجه سند تحول بنيادين به جايگاه تربيت در كنار تعليم و اهميت شايان به رويكردهاي تربيتي را مورد تاكيد قرارداد و بيان داشت: اين سند نقشه راه كاركنان امورتربيتي است چرا كه به روشني و با دقت و حساسيت بالا جايگاه و كاركرد اجرايي اين نهاد را تبيين كرده است.

دراين همايش كه با اجراي برنامه هاي متنوع فرهنگي هنري همراه بود ، مربيان، معاونان و مشاوران برگزيده استان هرمزگان تقديرشدند.