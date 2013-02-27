جوانان نیازمند بصیرت دینی و بینش اخلاقی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج جعفری شامگاه سه شنبه در جلسه طرح تشکیل هیئت های قرآنی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان اظهار داشت: نیاز است با اقدامی بسیجی وار فرهنگ قرآنی را در جامعه و به ویژه جوانان احیاء کنیم.

وی افزود: دشمنان اسلام در پی ضربه زدن به دین و اعتقادات جوانان این مرزو بوم هستند و باید با نشر وترویج قرآن فتنه های دشمنان را خنثی کنیم.

مسئول بسیج ورزشکاران کردستان بیان کرد: بسیج ورزشکاران استان آمادگی تعامل و همکاری های لازم را در راستای اجرای موفق این طرح دارد.

مسئول دبیرخانه امور مساجد استان کردستان در ادامه این جلسه یادآور شد: برگزاری کلاس های قرآنی در روستاها و شهرها، برگزاری کلاس های عمومی قرآنی در رشته های مفاهیم و اخلاق و استفاده از شخصیت های برجسته قرآنی می تواند در اجرای هر چه بهتر طرح موفق باشد.

کامل گلباغی ادامه داد: انتظار می رود با اجرایی این طرح در استان کردستان شاهد ترویج و توسعه آموزه های قرآنی در بین اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان این مرزو بوم باشیم.

مدیر دارالقرآن تبلیغات اسلامی استان کردستان نیز اظهار داشت: گام برداشتن در راستای ترویج فرهنگ قرآنی حرکتی بسیار مفید و مناسب در جامعه اسلامی است.

ناصر علیپور گفت: قرآن روشنگر مقصد و راه است و نیاز است با فرهنگ سازی مناسب زمینه را برای نشر و ترویج دین اسلام فراهم کنیم.

وی تنها راه مبارزه با فتنه های دشمنان را ترویج آموزه های مبتنی بر قرآن دانست و افزود: انتظار می رود با جذب حداکثری جوانان به آموزه های دینی توطئه دشمنان در تمامی بخشها خنثی شود.

مدیر دارالقرآن تبلیغات اسلامی کردستان بیان کرد: اداره کل ورزش و جوانان با توجه به جذب جوانان بستر مناسبی در راستای آموزش قرآن است و نیاز است با تعامل و همکاری ادارات و مسئولان از این بستر به نحو احسن استفاده شود.

علی پور یادآور شد: شناسایی ورزشکاران، مربیان و داوران قرآنی، برگزاری اردوهای ورزشی، قرآنی و شناسایی خیرین قرآنی در استان می تواند در اجرای بهتر طرح هیئت های قرآنی موثر باشد.

همچنین امام جماعت اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان اظهار داشت: بهترین افراد کسانی هستند که قرآن را آموخته و به دیگران آموزش می دهند و انتظار می رود در آینده نزدیک شاهد جذب حداکثری جوانان به فرهنگ قرآن خوانی باشیم.