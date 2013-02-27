صالحي وارد وين شد / وزیران خارجه ایران و اتریش رایزنی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر از وين ،علي اكبر صالحي وزير امورخارجه كشورمان كه به منظور شركت در نشست جهانی ائتلاف تمدن های سازمان ملل متحد به وين سفر كرده است صبح امروز در فرودگاه وين مورد استقبال حسن تاجيك سفير كشورمان در اتريش و همچنين علي اصغر سلطانيه نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي و ديگر نهادهاي بين المللي مستقر در وين قرار گرفت.



نشست جهانی ائتلاف تمدن های سازمان ملل متحد روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در وین برگزار خواهد شد و وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست سخنرانی خواهد کرد.



ائتلاف تمدن های ملل متحد (UNAOC) در سال 2005 با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان یکی از زیرمجموعه های سازمان ملل متحد تاسیس شده است.



هدف این ائتلاف تلاش برای برگزاری گفت و گوهای فرهنگی فراتر از مرزهای ملی عنوان شده است.



همچنين قرار است صالحي با اشپيندلگر وزير امور خارجه اتربش نيز ديدار و گفتگو كند.