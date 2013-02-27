صبحگاه مشترك نيروی انتظامی خوزستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم صبحگاه مشترک نیروی انتظامی استان خوزستان صبح چهارشنبه با حضور سردار اسماعیل احمدی مقدم و سایر مسئولان استانی از جمله استاندار خوزستان برگزار شد.



در این صبحگاه که در ستاد فرماندهی انتظامی خوزستان برگزار شد، يگانهای نظامی و انتظامی توان و اقتدار و آمادگی خود را برای دفاع از امنيت عمومی جامعه به نمايش گذاشتند.



پس از مراسم رژه یگانهای نیروی انتظامی در این صبحگاه مشترک، سردار اسماعیل احمدی مقدم به ایراد سخنرانی پرداختند.



فرمانده انتظامی کشور هدف از سفر خود به استان خوزستان را نظارت و ارزیابی دوره ای نیروی انتظامی عنوان کرد.



سردار اسماعیل احمدی مقدم همچنین در پایان این مراسم در جمع خبرنگاران حضور یافت و سوالات آنان را پاسخ گفت.