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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۱۷

امنیت در سیستان و بلوچستان بومی شده است

امنیت در سیستان و بلوچستان بومی شده است

زاهدان – خبرگزاری مهر:استاندار سیستان و بلوچستان شب گذشته در جلسه شورای قضایی استان گفت: امنیت در سیستان و بلوچستان با مشارکت مردم بومی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر حاتم نارویی گفت: امنیت در استان به حدی رسیده است که مردم سراسر کشور، سیستان و بلوچستان را به عنوان مقصد سفرهای نوروزی خود انتخاب می کنند.

وی افزود: نگاه مردم به این موضوع که دولت تنها متولی و تامین کننده امنیت است تغییر یافته است و در حال حاضر امنیت با مشارکت مردم تامین می شود.

نارویی همچنین با اشاره به سیاست‌های توسعه‌ای قضایی کشور گفت: آنچه اجرای دقیق این سیاست‌ها و برنامه‌ها را تضمین می‌کند وجود نظارت مستمر و مؤثر بر حُسن انجام امور در بخش‌های مختلف است.

وی افزود: در همین رابطه شورای قضایی استان نیز برهمین اساس اعمال سیاست‌های نظارتی در حوزه‌های تخصصی در دادگستری و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در استان را مورد توجه جدی قرار داده است.

وی سرعت، دقت و جدیت را از اهداف اصلی دستگاه قضا برشمرد و گفت: در این مسیر گسترش عدالت در جامعه مهمترین رسالت دستگاه قضا است.

وی تلاش هاي دستگاه قضايي استان علي رغم کمبودهاي مالي و بودجه اي دولت براي دستگاه ها درسال90 را خوب  ارزيابي کرد و افزود: دستگاه قضایی استان به لحاظ فضای فیزیکی با کمبود جا روبرو است که باید اين وضعيت در سال جديد اصلاح شود.

 

کد مطلب 2007561

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