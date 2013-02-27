کشتار از راه دور، اقدامی شرورانه است/ هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا،عامل تشدید تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "دی سایت" در مطلبی به اقدامات جنایتکارانه آمریکا در به زعم خود مبارزه با تروریست پرداخته و در ابتدا این پرسش را مطرح کرد که عملیات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا یک اقدام قانونی و "دفاع شخصی" است یا یک جنایت جنگی شرارت آمیز؟ آیا عملیات هواپیماهای بدون سرنشین ضروری و قانونی است؟

نویسنده در ادامه کشتن از راه دور را اقدامی شرارت آمیز ارزیابی کرده و اینگونه حملات را غافلگیرانه دانست که هیچ شانسی به فرد مورد هدف قرار گرفته برای دفاع از خود و دفع این تهدید نمی دهد.

دی سایت در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی اوباما مبنی بر اینکه عملیات هواپیماهای بدون سرنشین، قانونی، اخلاقی و خردمندانه است به بررسی هر یک از این ابعاد پرداخته و نوشت: اینکه بخواهیم اخلاف و قانون را از هم جدا کنیم کار دشواری است. مسئله این است که آیا ما اجازه این کار را داریم؟

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب هواپبماهای بدون سرنشین را صرفا سلاح دانسته و تصریح کرد که اگر این روزها مشروعیت این سلاحها زیر سوال قرار گرفته است، مسئله خود این ابزار مطرح نیست بلکه مسئله عمل است.

این نشریه آلمانی در ادامه به بررسی عملیاتهای پهبادها و انتقاداتی که از نظر قانونی و اخلاقی به آن وارد می شود پرداخته و در بخش دیگری از این مطلب نوشت: حملات از راه دور در کشورهایی مانند پاکستان یا افغانستان، گروه‎هایی را مورد هدف قرار می دهد که آمریکا را به عنوان اشغالگر و دشمن می بینند. در برخی مناطق این کشورها مردم از شرکت در مراسم عروسی و عزا به دلیل ترس از حملات هواپیماهای بدون سرنشین وحشت دارند.

این گونه عملیاتها خشم و نفرت مردم (از آمریکا) را تشدید کرده و تغذیه ای برای تروریسم است و جنگهایی را به وجود می آورد که پایانی برای آن نمی توان یافت.