تعظیم به آمریکا نان و آب دارد/ ایران به دنبال استقلال است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان گلستان، آیت الله صادق آملی لاریجانی صبح چهارشنبه پس از ورود به گرگان با خانواده شهدا و اصناف و بازاریان دیدار و گفتگو داشت.

در این مراسم وی با بیان اینکه جد بزرگوار مادری ام از اهالی این استان است، گفت: احساس می کنم در خانه ام هستم.

لاریجانی در ادامه با بیان اینکه در طول 34 سال انقلاب اسلامی از پیچ های بزرگ تاریخی مقتدرانه عبور کرده ایم، گفت: امروز هم در عرصه های علمی و هم در سیاسی و انتظامی به توان بالایی رسیده ایم به نحوی که در معادلات بین المللی سران مجبورند برای ایران حساب باز کنند و تمام اینها مرهون مجاهدت شهیدان انقلاب است.

وی افزود: البته مسئله شهادت و شهید بسیار خاص است . غربی ها زمانی تلاش کردند مسئله جهاد و شهادت را از کتاب های درسی مسلمانان حذف کنند چون آنها درک نمی کردند که معنای شهادت چیست. آنها نمی دانند که شهید نظر می کند به وجه الله و خداوند می فرماید من مشتری جانها و مال های شهدا هستم.

وی در این مراسم با بیان اینکه گاهی در موضوع شهید و شهادت غفلت می شود، گفت: ما باید فرهنگ شهادت را ترویج کنیم و درس هایی که شهدا در راه خدا به آن رسیده اند در جامعه مطرح شود چرا که ثروت کشور ما نفت نیست بلکه معنویت است.

در ادامه این سخنرانی رئیس قوه قضائیه خطاب به اصناف گفت: همه قوا تلاش می کنند تا نظارت ها به درستی انجام شود . استقلال هزینه دارد ما اگر به ناوهای آمریکایی تعظیم می کردیم نان و آبمان تامین بود ولی با عنایت خاص زیر سایه امام زمان (عج) و رهنمودهای مقام معظم رهبری ان شاء الله مشکلات را پشت سر می گذاریم.