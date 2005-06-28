تل آويو : سوريه به واحدهاي نظامي ما در بلنديهاي جولان آتش گشود // دمشق : ترقه بازي بچه ها بود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين منابع همچنين افزودند:نيروهاي اسراييلي مستقردربلندي هاي جولان هدف آتش سلاحهاي سبك سوريه قرار گرفتند اما اين حملات هيچ قرباني نداشت .



تل آويو قصد دارد دراعتراض به اين اقدام دمشق عليه اين كشور درسازمان ملل اقامه دعوا كند.

براساس اعلام منابع نظامي اسراييلي، نيروهاي ارتش اين رژيم به آتش باري نيروهاي سوريه پاسخ ندادند وازخود خويشتنداري نشان دادند.

اين منابع همچنين گفتند: مرزبانان اسراييلي كه درمعرض تيراندازي نيروهاي سوريه قرارگرفتند سرگرم محافظت ونگهباني از ديوار امنيتي در منطقه مرزي بودند.

اين حادثه درمنطقه قنيطره روي داد و اين منطقه جولان پيشتر نيز شاهد درگيري ميان نيروهاي سوريه و اسراييل بوده است.

هم اينك نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل متحد درخط آتش بس ميان اراضي اشغالي و سوريه در منطقه جولان حضور دارند و شوراي امنيت 17 ژوئن ماموريت نيروهاي اين سازمان را براي شش ماه ديگر تمديد كرد.

رژيم صهيونيستي در جنگ سال 1967 بلنديهاي جولان سوريه را به اشغال خود در آورد و در سال 1981 اين اراضي را ضميمه خاك خود كرد.

از سوي ديگر يك منبع اطلاع رساني سوريه خبر منابع اسراييلي درمورد آتش گشودن نيروهاي ارتش سوريه به سوي يك واحد نظامي اسراييلي دربلنديهاي جولان را تكذيب كرد و گفت آنچه كه روي داده است مربوط به بازي بچه ها بوسيله ترقه ها بوده است كه به مناسبت بازگرداندن شهر قنيطره به سوريه از چنگ صهيونيستها روشن كرده اند .

اين منبع ضمن تكذيب اخبارخبرگزاريها به نقل ازمنابع نظامي اسراييل درمورد شليك آتش به سوي مرزبانان اسراييل اعلام داشت اين ادعاها درراستاي توجيه اشغال بلنديهاي جولان مطرح شده است .

وي تاكيد كرد: اين موضوع مربوط به بازي بچه ها با ترقه ها به مناسبت سالروزآزاد سازي شهر قنيطره برمي گردد و هيچ حمله اي به نيروهاي اسراييلي صورت نگرفته است.