رویکرد توسعه گردشگری قم باید دینی و مدهبی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی در دیدار با سرپرست جدید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم با اشاره به جایگاه مذهبی استان قم گفت: محتوا و پیام‌های گردشگری در ورودی‌ها و سطح شهر قم باید با جایگاه این شهر هم خوانی داشته باشد.

وی افزود: اگر گردشگری در مناطق دیگر توریسم محور است و هر کاری با سلیقه و خواست مسافران تطبیق داده می شود، در قم این مقوله باید دین محور باشد.

امام جمعه قم تأکید کرد: مسافر و زایر ورودی به قم پس از پایان سفر خود باید احساس کند از نظر مذهبی و دینی ارتقاء یافته است.

پژوهشکده گردشگری مذهبی در قم ایجاد می‌شود

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم نیز در این دیدار بر همکاری همه جانبه این اداره کل با تولیت آستانه مقدسه حرم کریمه اهل بیت(س) تأکید کرد و گفت: قم از آنجا که قطب زیارتی جهان تشیع است تمام دنیای اسلام به این استان نگاه ویژه دارد و همه مسئولان باید برای رساندن این شهر مقدس به جایگاه شایسته خودش برای پذیرایی مطلوب از زائران ورودی به استان تلاش کنند.

حجت الاسلام سید مهدی حسینی با اشاره به نگاه ویژه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به استان قم گفت: پژوهشکده گردشگری مذهبی برای اولین بار در کشور در استان قم ایجاد می‌شود.

وی ظرفیت استان قم را سرمایه معنوی و وجه زیارتی آن برشمرد و گفت: سمت و سوی برنامه‌های ما باید در قالب و نگاه مذهبی باشد.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم افزود: دست اندرکاران خدمات گردشگری نیز باید توجه داشته باشند شغل آنها فقط جنبه مادی ندارد و اجر بزرگتر آنها خدمت گذاری به زایران کریمه اهل بیت (س) است که اگر موجب رضایتمندی آنها باشد ثواب اخروی آن بی شمار است.

وی بر ضرورت آمادگی مراکز خدمات گردشگری برای پذیرایی از زایران نوروزی تاکید کرد و گفت: ویژگی بهار امسال تقارن آن با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) است و انتظار می‌رود همان طور که فضای شادی و نشاط همراه با رعایت شئونات اسلامی برای روزهای اول سال ایجاد می‌شود، با شروع ایام فاطمیه فضای معنوی و تکریم این ایام مورد توجه قرار گیرد.

