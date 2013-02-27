برای راه اندازی کتابخانه سیار تلاش می کنیم

به گزار ش خبرنگار مهر، اسماعیل برزگرزاده در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی ابرکوه با اشاره به اینکه کتابخوانی بايد همراه با اشتیاق باشد، اظهار داشت: راه اندازی کتابخانه سیار یکی از راهکارهای افزایش اشتیاق به کتابخوانی در محلات است و تلاش هایی را نیز برای اجرایی شدن این طرح داشته ایم و امیدواریم به نتیجه برسد.

وی افزود: خانواده نقش بسزایی در ترویج کودکان به کتابخوانی دارند و به طور مثال می توان به همراه هدایایی که به کودکان داده می شود، یک کتاب نیز به آنان اهدا کرد.

وی ادامه داد: نمایشگاه‌های کتابی که در مرکز شهرستان برگزار شده است با استقبال و فروش خوبی روبرو شده است و گسترش برگزاری این نمایشگاه ها در سطح شهرستان یک نیاز و تقاضای مردمی است.

برزگرزاده، اطلاع رسانی بخشداران شهرستان به دهیاران در خصوص تاسیس کتابخانه روستایی با توجه به شرایط آن، قول مساعد بخشداری بهمن در خصوص رفع مشکل روشنایی محوطه کتابخانه مهرآباد با همکاری شهرداری مهردشت، بازدید از مسجد امام جعفر صادق (ع) در خصوص راه اندازی کتابخانه مشارکتی با پیگیری اداره کتابخانه ها برخی از مصوبات این جلسه بود.

همکاری و تعامل بیشتر کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان در خصوص تزئيین و آماده کردن بخش کودک کتابخانه ها در راستای جذب کودکان و برگزاری کلاسهای قصه گویی در کتابخانه ها نیز یخش دیگری از این مصوبات بود.

در پایان این جلسه از سوی انتشارات بیتا از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان، اداره کتابخانه‌ها و شهرداری ابرکوه به خاطر همکاری‌های صورت گرفته در برگزاری نمایشگاه کتاب با اهدای لوح، تقدیر شد.