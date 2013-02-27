هدف نهايي تربيت اسلامی دانش آموزان رسیدن به تقرب الهي است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد حسيني شاهرودي در مراسم تجليل از فعالان امور تربيتي نواحي يك و دو سنندج با بيان اينكه خداوند متعال ارزش ويژه اي براي تربيت قائل شده است، اظهار داشت: کسانيكه در اين امر مهم مسئوليتي دارند نيز در نزد خداوند كارشان ارزشمند بوده و گرامي هستند.

وي تربيت صحيح را موجب تقرب الهي دانست و افزود: رسالت معلمان و مربيان پرورشي در مسير تربيت اسلامي دانش آموزان خطير است.

نماينده ولي فقيه در كردستان با اشاره به مباني تعليم و تربيت ادامه داد: موضوع تربيت در اسلام موضوع جامعی است و اسلام انسان تك بعدي را قبول ندارد بلكه از ديدگاه اسلام انساني موجود دو بعدي است كه هر بعد آن نياز به تربيت دارد.

حجت الاسلام حسيني شاهرودي به برجسته كردن ويژگي هاي كه در انسان تربيت يافته در مكتب اسلام قرار دارد اشاره کرد و یادآور شد: تربيت هدفدار متعلق به انسان است و انسان با شناخت خود كه يكي از مباني اصول تعليم و تربيت است زمينه را براي شناخت خداوند فراهم مي کند.

تاکید بر تکرار آرمان هاي شهيدان رجايي و باهنر در امور تربيتي در سند تحول بنيادين

مدير كل آموزش و پرورش استان كردستان نیز در این همایش بیان کرد: در سند تحول بنيادين آرمان هاي شهيدان رجايي و باهنر در امور تربيتي تكرار شده است.

خسرو ساكي گفت: مهمترين وسيله انتقال باورها و ارزش ها آموزش و پرورش است و بر همين اساس بود كه شهيدان رجايي و باهنر به تاسيس ستادهاي امور تربيتي در مدارس كشور اقدام كردند تا فرهنگ اسلامي را گسترش دهند.

وی اهداف نهاد امور تربيتي را انتقال ارزش هاي انقلاب اسلامي به دانش آموزان كه در سند تحول تحت عنوان هويت اسلامي، ايراني و انقلابي عنوان شده است، تربيت دانش آموز در فضاي انقلابي و اسلامي و زمينه سازي براي ايجاد نگرش هاي ديني و ارزش هاي انقلاب اسلامي در مدارس، زمينه سازي براي ايجاد نگرش هاي ديني و انقلابي در مدارس و حفظ مدارس و دانش آموزان از آفت هاي فرهنگي و اجتماعي و تقويت ملي و ديني دانش آموزان عنوان کرد.

مدير كل آموزش و پرورش در ادامه گزارشي از اهم فعاليت و موفقيت هاي اداره كل آموزش و پرورش در بخش فرهنگي هنري و تربيتي براي حاضرين ارائه کرد.

ساکی كسب 120 رتبه برگزيده كشور در مسابقات پرسش مهر، كسب 12 عنوان برگزيده كشوري سرود و نقاشي همگاني، راهيابي دو اثر دانش آموزي به جشنواره بين المللي فيلم رشد و كسب تنديس زرين جشنواره بين المللي فيلم رشد در بخش دانش آموزي را از اهم اين موفقيت ها عنوان کرد.

وی كسب 15 رتبه برتر كشوري پرسش مهر در بخش فرهنگيان، كسب رتبه برتر كشور در مسابقات نقاشي همگاني، كسب بالاترين امتياز استان در موضوع گسترش و ترويج فرهنگي عفاف و حجاب در بين ادارات و دستگاه هاي دولتي، راهيابي دو نفر از دانش آموزان استان به جشنواره فرهنگي پژوهشي و ادبي دانش آموزان پسر سراسر كشور و كسب رتبه برتر كشور در اجراي چهاردهمين دوره طرح 50 هزار نمايشگاه كتاب در 50 هزار مدرسه را از ديگر دستاوردهاي اين حوزه دانست.

مدير كل آموزش و پرورش كردستان همچنين كسب درجه عالي و عنوان سوم كشوري در بخش فيلم كوتاه و تئاتر دانش آموزي و فيلم كوتاه و نمايش نامه نويسي فرهنگيان، راهيابي 28 نفر از دانش آموزان استان به جشنواره احكام و انشاء نماز در مشهد مقدس، برگزيده شدن 15 نفر از دانش آموزان استان در مسابقات كشوري درس هايي از قرآن، راهيابي هفت نفر از دانش آموزان استان به جشنواره مداحي در شيراز و راهيابي هشت نفر از دانش آموزان استان به جشنواره صحيفه سجاديه در مشهد مقدس را از ديگر موفقيت هاي كسب شده عنوان کرد.

گفتنی است در پایان این همایش از تعدادي از مناديان تربيت اسلامي نواحي يك و دو سنندج شامل مربيان و معاونين پرورشي مدارس، دبيران تربيت بدني، مربيان بهداشت و مشاورين مدارس با اهداي لوح سپاس تجليل به عمل آمد.