آحاد مردم در انتظار پیروزی های بعدی تراکتورسازی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری با صدور بیانه ای پیروزی تیم فوتبال تراكتورسازی تبریز مایه مسرت و خرسندی مردم ایران اسلامی و آذربایجان دانست و افزود: این نتیجه درخشان برای جامعه ورزشی ایران و استان و همچنین آحاد مردم به خصوص جوانان بسیار مهم بود كه امیدواریم این نتایج تداوم یابد.

وی در این بیانه با تاكید بر ضرورت توجه به مبانی دینی و ارزشی در میادین ورزشی، اظهار داشت: غیرت دینی و تعصب ملی می تواند گره گشای بسیاری از مشكلات باشد و در سایه همین امر می توان به دستاوردهای شایسته ای دست یافت.

امام جمعه تبریز ابراز امیدواری كرد تیم تراكتورسازی در ادامه رقابت های آسیایی بتواند نماینده شایسته ای برای ایران اسلامی در میادین بین المللی باشد.

گفتنی است، تیم فوتبال تراكتورسازی تبریز روز گذشته در نخستین مسابقه خود در رقابت های قهرمانان آسیا در حضور بیش از 80 هزار تماشاگر با نتیجه سه بر یك مقابل تیم الجزیره به پیروزی رسید.