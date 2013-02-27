نتايج پذيرش فارغ التحصيلان ممتاز دوره بدون آزمون ارشد آزاد فردا اعلام مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، نتايج پذيرش فارغ التحصيلان ممتاز مقطع كارشناسي نيمـسال دوم سال 92-91 كه در بدون آزمون مقطع كارشناسـي ارشد ناپيوسته ثبت نام كرده اند و فارغ التحصيلان ممتاز رتبه هاي اول و دوم كارشناسي ارشد با آزمون 91، فردا پنجشنبه 10 اسفندماه اعلام مي شود و متقاضيان مي توانند با مراجعه به سايت www.azmoon.com از نتيجه خود اطلاع یابند.

وی در خصوص نحوه پذيرش ممتازين بدون آزمون ارشد، گفت: نحوه پذيرش فارغ التحصيلان ممتاز بدين گونه است كه ابتدا اين دسته از داوطلبان در رشته هاي انتخابي بيست گانه و در واحد محل فراغت از تحصيل خود بررسي و ارزشيابي مي شوند و سپس در صورت عدم پذيرش رشته/محل هاي بيست گانه ملاك عمل قرار مي گيرند.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد در ادامه افزود: پذيرفته شدگان ممتاز دوره بدون آزمون و رتبه هاي اول و دوم با آزمون ارشد مي توانند در روز شنبه 12 اسفندماه به واحدهاي پذيرفته شده مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام كنند.

اقبالي در ادامه تأكيد كرد: پذيرفته شدگان بايد به هنگام مراجعه به واحدهاي پذيرفته شده مداركي شامل اصل مدرك كارشناسي يا گواهي موقت، اصل شناسنامه و دو برگ تصوير خوانا از تمام صفحات، اصل و يك برگ را به همراه داشته باشند.