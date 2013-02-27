  1. حوزه و دانشگاه
۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۲۴

نتايج پذيرش فارغ التحصيلان ممتاز دوره بدون آزمون ارشد آزاد فردا اعلام مي شود

نتايج پذيرش فارغ التحصيلان ممتاز دوره بدون آزمون ارشد آزاد فردا اعلام مي شود

نتايج پذيرش فارغ التحصيلان ممتاز دوره بدون آزمون كارشناسي ارشد نيمسال دوم سال 92-91 و رتبه هاي اول و دوم با آزمون كارشناسي ارشد 91 دانشگاه آزاد اسلامي فردا اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نتايج پذيرش فارغ التحصيلان ممتاز مقطع كارشناسي نيمـسال دوم سال 92-91 كه در بدون آزمون مقطع كارشناسـي ارشد ناپيوسته ثبت نام كرده اند و فارغ التحصيلان ممتاز رتبه هاي اول و دوم كارشناسي ارشد با آزمون 91، فردا پنجشنبه 10 اسفندماه اعلام مي شود و متقاضيان مي توانند با مراجعه به سايت www.azmoon.com از نتيجه خود اطلاع یابند.

وی در خصوص نحوه پذيرش ممتازين بدون آزمون ارشد، گفت: نحوه پذيرش فارغ التحصيلان ممتاز بدين گونه است كه ابتدا اين دسته از داوطلبان در رشته هاي انتخابي بيست گانه و در واحد محل فراغت از تحصيل خود بررسي و ارزشيابي مي شوند و سپس در صورت عدم پذيرش رشته/محل هاي بيست گانه ملاك عمل قرار مي گيرند.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد در ادامه افزود: پذيرفته شدگان ممتاز دوره بدون آزمون و رتبه هاي اول و دوم با آزمون ارشد مي توانند در روز شنبه 12 اسفندماه به واحدهاي پذيرفته شده مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام كنند.

اقبالي در ادامه تأكيد كرد: پذيرفته شدگان بايد به هنگام مراجعه به واحدهاي پذيرفته شده مداركي شامل اصل مدرك كارشناسي يا گواهي موقت، اصل شناسنامه و دو برگ تصوير خوانا از تمام صفحات، اصل و يك برگ را به همراه داشته باشند.

کد مطلب 2007594

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