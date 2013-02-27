افزایش 110 میلیمتری بارندگی در آذربایجان غربی/ باران و برف در راه است

فرخ مطلبی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه میانگین بارندگی از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون 266.3 میلیمتر ثبت شده، افزود: بیشترین میزان بارش ها مربوط به شهرستانهای سردشت با 303.6 میلیمتر بارش و پیرانشهر با 273.3 میلیمتر و کمترین بارش در تکاب با 13.1 میلیمتر کاهش ثبت شده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای مهرماه سالجاری تا کنون در سطح استان 169.2 میلمتر ریزش های جوی باران و برف ثبت شده است، اظهار داشت: بیشترین بارش ها در سردشت با 490.2 میلیمتر، در پیرانشهر با 362.8 و اشنویه 217.2 میلیمتر بوده و کمترین ریزشهای جوی در سلماس با 74.7 میلیمتر ثبت شد.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی در خصوص آمار بارش ها در مقایسه با دوره بلند مدت مشابه از ابتدای مهرماه سالجاری تاکنون، اعلام کرد: طی این مدت 90.1 میلیمتر بارندگی ها در مقایسه با بلند مدت مشابه افزایش یافته که بیشترین میزان افزایش بارش به پیرانشهر با 240.6 میلیمتر و کمترین میزان به ماکو با 11 میلیمتر افزایش تعلق دارد.

باران و برف در راه آسمان آذربایجان غربی

مطلبی فر میانگین بارش سالانه ایستگاههای آذربایجان غربی را 387.7 میلیمتر عنوان کرد و ادامه داد: از ابتدای سال زراعی جاری تا کنون در ایستگاه سردشت 858.2 میلیمتر و پیرانشهر 671 میلیمتر بارش ثبت شده و کمترین میزان بارش در ایستگاه سلماس با 243.1 میلیمتر به وقوع پیوسته است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت جوی آذربایجان غربی طی روزهای آینده، افزود: آسمان استان طی فردا پنجشنبه نیمه ابری همراه با وزش باد پیش بینی شده و از روز جمعه نیز با افزایش تراکم ابرها به مدت سه روز شاهد بارش برف و باران در مناطق مختلف خواهیم بود.

وی با بیان اینکه چالدران طی روز گذشته با منفی 8 درجه سردترین شهر آذربایجان غربی بود، یادآور شد: طی روز گذشته سردشت با 3 درجه بالای صفر گمترین شهر استان بود که حداقل رطوبت در انزل، ماکوو ارومیه 40 و حداکثر رطوبت متعلق به پلدشت 98 بوده است.