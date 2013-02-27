ثبت بارش 284 میلیمتری در کردستان/ میزان بارشها 19 درصد افزایش یافت

شاهین پاکروح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بارش های ثبت شده در استان کردستان در سال آبی جاری اظهار داشت: ميزان بارندگي سال آبي جاري استان 284 ميليمتر افزایش یافته که اين ميزان نسبت به سال آبي گذشته 19 درصد افزايش را نشان مي دهد.

وی در ادامه عنوان کرد: ميزان بارندگي سال آبي جاري از ابتداي مهر ماه تا پايان بهمن ماه سال جاري در استان کردستان در مجموع 284.1 ميليمتر بوده است.

ویبا اشاره رشد قابل توجه میزان بارشها در استان کردستان افزود: اين مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل 19 درصد و نسبت به ميانگين دراز مدت 16.1 درصد افزايش را نشان مي دهد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان ادامه داد: اين ميزان بارش با توجه به مساحت استان کردستان، حجمي معادل 8.3 ميليارد مترمكعب است.

پاكروح بيشترين بارش تجمعي را مربوط به شهرستان هاي مريوان با 649.5 ميليمتر و بانه 589.5 ميلمتر دانست كه به ترتيب 33 و 43 درصد بيشتر از ميانگين دراز مدت ايستگاه هاي مذكور و كمترين آن را مربوط به ايستگاه قروه با 109.3 ميليمتر بيان كرد كه نسبت به ميانگين دراز مدت 43 درصد كاهش داشته است.

وي یادآور شد: در اين مدت حوضه آبريز زاب با 603 ميليمتر و حوضه سفيدرود با 186 ميليمتر بيشترين و كمترين بارش دريافتي را خود اختصاص داده و حوضه هاي آبريز سيروان 366ميلمتر، درياچه اروميه 338 ميلمتر و كرخه نيز 320 ميلمتر بارش داشته اند.