"لوك ويلسون" در فيلم "صداي جغد" بازي مي كند

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، هنرپيشه فيلم " مدرسه بزرگسالان " موافقت كرد كه دراين اثربه ايفاي نقش بپردازد.

"صداي جغد" براساس كتاب پرفروش " كارل هياسن " كليد مي خورد و" ويلسون " دراين اثرنقش پليسي را بازي مي كند كه براي نجات گونه اي ازجغد روبه انقراض بايد بايد مشكلات بسياري را ازسرراه بردارد.

" ويل شرينر" ، كمدين آمريكايي نه تنها نگارش فيلمنامه اين اثررا برعهده دارد، بلكه كارگرداني آن را نيزپذيرفته است. وي درمورد انتخاب " ويلسون " براي اين اثر گفت :" زمانيكه نگارش فيلمنامه را آغازكردم، دريافتم كه "ويلسون" براي اين نقش ايده آل خواهد بود ازهمين روبه وي پيشنهاد همكاري دادم."