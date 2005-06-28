۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۵:۱۲

"لوك ويلسون" در فيلم "صداي جغد" بازي مي كند

" لوك ويلسون " با پذيرفتن پيشنهاد ايفاي نقش در فيلم " صداي جغد " ثابت كرد كه همچنان به گونه سينمايي كمدي - خانوادگي علاقه مند است .

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، هنرپيشه فيلم " مدرسه بزرگسالان " موافقت كرد كه دراين اثربه ايفاي نقش بپردازد.
"صداي جغد" براساس كتاب پرفروش " كارل هياسن " كليد مي خورد و" ويلسون " دراين اثرنقش پليسي را بازي مي كند كه براي نجات گونه اي ازجغد روبه انقراض بايد بايد مشكلات بسياري را ازسرراه بردارد.
" ويل شرينر" ، كمدين آمريكايي نه تنها نگارش فيلمنامه اين اثررا برعهده دارد، بلكه كارگرداني آن را نيزپذيرفته است. وي درمورد انتخاب " ويلسون " براي اين اثر گفت :" زمانيكه نگارش فيلمنامه را آغازكردم، دريافتم كه "ويلسون" براي اين نقش ايده آل خواهد بود ازهمين روبه وي پيشنهاد همكاري دادم."

 

