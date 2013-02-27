دومین مرحله طرح «مدام» درمدارس بناب اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر ، در این طرح مدیر، معاونان، مربیان و معلمان مدرسه از دانش آموزان انتخاب شده بودند و تمامی امورات آموزشی، اجرایی و مدیریتی مدرسه به نحو مطلوب با مشارکت فعال دانش آموزان انجام شد.

بنابراین گزارش مدرسه راهنمایی شاهد دخترانه الغدیر در این شهرستان یکی از مدارسی بود که به مدت یک روز توسط دانش آموزان اداره شد.

مدیرآموزش و پرورش شهرستان بناب دراین خصوص به خبرنگاران گفت: این طرح بمنظور مشارکت مستقیم دانش آموزان در اداره امورات آموزشی، پرورشی و اجرایی مدرسه اجرا می شود و زمینه مناسبی را برای بروز استعدادها و تقویت اعتماد به نفس در دانش آموزان فراهم می کند.

یعقوب جلیل آذری هدف از اجرای طرح را ایجاد بستر مناسب برای اجتماعی شدن و مسئولیت پذیری دانش آموزان، تمرین مشارکت فعال در اداره مدرسه و افزایش روحیه خودباوری، خلاقیت و نشاط در دانش آموزان و رفع مشکلات مدرسه با کمک فکری و عملی آنان اعلام کرد.

وی افزود: باتوجه به استقبال گسترده و کم نظیر دانش آموزان از این طرح و ایجاد فضای بانشاط در مدارس، تلاش می کنیم درآینده این طرح را بمدت یک هفته در هر مدرسه اجرا کنیم و اداره کامل مدرسه به مدت یک هفته به دانش آموزان سپرده شود.