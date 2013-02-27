سالک یک معضل بزرگ اجتماعی در کشور است/سالانه 25 هزار مبتلا

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا مصداقی نیا روز چهارشنبه در چهارمین جشنواره ملی بهداشت محیط که در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، افزود: سالک امروز یک معضل بزرگ اجتماعی در کشور است و سالانه بیش از 25 هزار نفر به آن مبتلا می شوند که اگر بهداشت محیط با دفع مطلوب زباله ها رعایت شود این بیماری قابل پیشگیری است.

وی مدیریت پسماندها را دومین عامل مهم کنترل بهداشت محیط کشور دانست و اظهار داشت: پدیده آلودگی هوا، بیماری های منتقله از محیط و آب، مواد زائد جامد در محیط و آلاینده های زیست محیطی، علاوه بر اینکه هزینه های زیادی به کشور تحمیل می کنند عامل بسیاری از امراض ناشی از محیط هستند و منجر به گسترش بیماری های غیرواگیر شده اند.

رئیس دانشکده بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: البته ما مشکلات منابع و سایر مشکلات بین بخشی را درک می کنیم ولی باید برای این معضلات چاره ای اندیشید.

مصداقی نیا ادامه داد: انجمن علمی بهداشت محیط به عنوان دومین انجمن مهم کشور پس از انجمن بهداشت ایران تاسیس شد و در 30 سال گذشته منشاء خیرات زیادی در خصوص بهداشت محیط بوده است.

وی نمایه مجله این انجمن در ISI، چاپ کتابهای مختلف بهداشت محیط، ایجاد 8 انشعاب از رشته بهداشت محیط در بورد محیط، برگزاری 15 همایش سالانه بهداشت محیط در دانشگاههای علوم پزشکی کشور و کمکهای زیاد به توسعه بهداشت محیط در کشور را مهم ترین اقدامات این انجمن در سالهای گذشته برشمرد و گفت: 5 رشته از این 8 رشته انشعاب بهداشت محیط که در حوزه بهداشت محیط مهم تر هستند و به تصویب شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت رسیده اند عبارتند از مدیریت پسماند، مدیریت بهره برداری از تاسیسات شهری، بهداشت پرتوها، سم شناسی و... که در مقطع کارشناسی ارشد به تصویب رسیده اند.

وی افزود: درصدد هستیم رشته های آلودگی هوا و زمین شناسی و بهداشت محیط را هم در آینده مصوب کنیم.