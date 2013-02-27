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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۴۷

افندی زاده عنوان کرد:

کاهش چشمگیر تلفات جاده ای در سال جاری

کاهش چشمگیر تلفات جاده ای در سال جاری

شیراز- خبرگزاری مهر: معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تلفات جاده ای در سال جاری کاهش چشمگیری داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار افندی زاده ظهر چهارشنبه در سومین همایش کاهش سوانح ترافیکی افزود: با توجه به اینکه هر ساله شاهد افزایش راههای کشور هستیم اما در بحث سوانح ترافیکی جاده ها 70 درصد کاهش داشته ایم.

 وی بیان داشت: در بحث سوانح ترافیکی شهری نیز شاهد کاهش 30 درصدی هستیم اما همچنان به هماهنگی بیشتر در میان دستگاههای مختلف نیازمندیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در سال جاری نسبت به سال 84 روند کاهش تلفات جاده ای ادامه دارد درحالی که امروز در کشور 80 هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی ،دو هزار 150 کیلومتر آزاد راه و 11هزار و 600 کیلومتر بزرگراه نیز وجود دارد .

افندی زاده ادامه داد: با توجه به قوانین برنامه پنجم در بحث جلوگیری از تلفات سوانح رانندگی فعالیت های مستمر و قابل قبولی انجام گرفت که در 9 ماهه اول سال جاری شاهد تاثیر گذاری این برنامه ها بودیم.

وی در خصوص انتقال مجروحین حوادث رانندگی گفت: 80 درصد از مجروحین حوادث رانندگی به وسیله آمبولانس و نیروهای امدادی و حدود 16 تا 17 درصد نیز با استفاده از وسایل نقلیه مختلف انتقال داده می شوند که در این میان نیز باید برنامه مناسب انجام شود.

کد مطلب 2007610

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