بیمارستان شهید محلاتی سپاه عاشورا تنها بیمارستان درجه یک آذربایجان شرقی

پرویز اسدی ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ارائه خدمات به روز و استفاده حداکثری مردم از آنها، رسالت مشترک هیئت مدیریتی این بیمارستان است.

وی همچنین گفت: این بیمارستان تحت حمایت سپاه عاشورای آذربایجان شرقی از سال 68 جهت پشتیبانی از رزمندگان به بهره برداری رسید و بعد از آن سعی شد همه ی خدمات برای آحاد مردم ارائه شود که هم اکنون بالای 70 درصد مراجعه کنندگان جزء اقشار معمولی جامعه محسوب می شوند.

اسدی درخصوص اقدامات آموزشی این بیمارستان ادامه داد: بالغ بر 8000 نفر از کادر فنی و دانش آموختگان در طول تحصیل از آموزش های تخصصی بهره مند می شوند.

وی همچنین افزود: در بخش پیشگیری در این بیمارستان با توجه به هزینه های زیاد ولی باز هم مراکز دیابت ، پیشگیری و تشخیص درمان سرطان سینه و پوکی استخوان در حال فعالیت هستند.

اسدی سپس به تشریح روند کسب امتیاز درجه 1 عالی پرداخت و گفت: برای کسب درجه 1 عالی ابتدا در سطح دانشگاه ، بیمارستان ها توسط تیم ارزشیابی مورد بررسی قرار گرفته و با کسب امتیازات لازم به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی معرفی می شوند که توسط تیم تخصصی وزارتخانه نیز ارزشیابی صورت می گیرد.

وی همچنین ادامه داد : این بیمارستان در دومین جشنواره كشوری حاكمیت بالینی رتبه نخست استانی و درجه برتر كشور را در ارایه خدمات با كیفیت بالا از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دانشگاه علوم پزشكی تبریز كسب كرد.

وی اعتبارات لازم برای ارتقای این طرح را 500 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: بر اساس تدابیر پنج سال قبل و احساس نیاز مدیران بیمارستان كلاس های آموزشی و مدیریتی در قالب ' تی.كیو.ام' (TQM) هفته ای چهار ساعت به منظور بررسی بنیادی عملكرد بیمارستان با حضور اساتید، صاحب نظران و كارشناسان تشكیل شد.

رئیس بیمارستان شهید محلاتی تبریز حاصل این پیشرفت ها را در سیستم های تشخیصی و درمانی بخصوص پرتو پزشكی، ام. آر.آی، سی. تی. اسكن اسپیرال سی تی، دی. دی. آر، سی تی آنژیو، كالرداپلر و داپلكس، ماموگرافی، دانسیتومتری و مجموعه اتاق های عمل جدید و مدرن مدیون توجه مسوولان و فرماندهان سپاه عاشورا برشمرد.

وی در پایان از افتتاح مرکز تخصصی بیماری های قلب شهید باکری در این مجموعه خبر داد و افزود: این مرکز تا 20 روز آینده افتتاح می شود که دارای دو اتاق عمل ،یک اتاق ریکاوری ، یک اتاق آی سی یو شش تخته و 24 تخت وی آی پی است.