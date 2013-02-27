اسامی برگزیدگان ششمین جشنواره شاهوار اعلام شد/برگزاری کارگاه تخصصی شعر و داستان در شاهرود

محمد رضا طبسی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: هیئت داوران ششمین جشنواره شعر و داستان کوتاه شاهوار با بررسی آثار رسیده به جشنواره برگزیدگان بخش های مختلف را انتخاب کردند.

وی ادامه داد: "مجید قیصری" و "محمد رضا بایرامی" در بخش داستان و "قربان ولیی" و کمال شفیعی مشعوف در بخش شعر، به داوری آثار این جشنواره پرداختند.

برگزیدگان بخش داستان با موضوع آزاد

سرپرست حوزه هنری شاهرود اظهار داشت: بر اساس رای هیئت داوران در بخش داستان با موضوع آزاد، "امیر مستشاری" از شاهرود با اثر "رستوران رز"، مقام اول، "هادی جعفری" از سمنان با اثر "آواز برنو" مقام دوم و "زهرا اصغریان" از میامی با اثر "خانم و آقای نویسنده" مقام سوم را کسب کردند.

طبسی ادامه داد: همچنین در این بخش، آثار "حمید رضا حافظی" از دامغان، "محمد میرزایی" و "مبین شاکری" هر دو نفر از شاهرود شایسته تقدیر اعلام شدند.

برترین های بخش داستان با موضوع طنز

طبسی گفت" در بخش داستان با موضوع طنز، "مهدی صباغی" از گرمسار با اثر "بالیوود" مقام اول، "مرضیه عرب عامری" از شاهرود با اثر"بدو آقا بخر" مقام سوم را از آن خود کردند.

وی با بیان اینکه هیئت داوران در این بخش هیچ اثری را حائز رتبه دوم ندانست و افزود: همچنین در این بخش آثار "الناز رشیدی" از گرمسار، "زهرا محمد خوریانی" از شاهرود و "الهام شایگان پور" از ایوانکی شایسته تقدیر شدند.

رتبه اول داستان با موضوع ویژه دوم

دبیر ششمین جشنواره شعر و داستان کوتاه شاهوار بیان داشت: "مهدی صباغی" از گرمسار با اثر "پنجره کذایی" در بخش داستان با موضوع ویژه دوم حائز رتبه اول شد و هیئت داوران هیچ اثری را واجد مقام های دوم و سوم اعلام نکرد اما آثار "مرضیه صدیقی نیا" از سمنان و "خدیجه فولادی" از دامغان را شایسته تقدیر اعلام کرد.

طبسی افزود: در بخش شعر با موضوع آزاد نیز، "حسین شهریاری" از مهدیشهر با اثر "لوبیای شعر آمیز" مقام اول، "آرزو بسطامی از شاهرود با اثر "بادهای سرگردان در بال ها" مقام دوم و "مهناز فضلعلی" از شاهرود با اثر "من نه از خنده ات دلم ..." مقام سوم را از آن خود کردند.

تقدیری های بخش شعر با موضوع آزاد

به گفته وی، همچنین آثار "زهرا محمد خوریانی" و "سعید غلامی" هر دو از شاهرود و "نازفر عصار" از سمنان جزء تقدیری های بخش شعر با موضوع آزاد اعلام شد.

وی ادامه داد: در بخش شعر با موضوع طنز، "علی دلیر" با اثر "اخلاق مدیران" از گرمسار، "سید محمد طباطبائیان" با اثر " صحبت رستم با پسرش" از شاهرود و "عباس حاجی" با اثر "حب الوطن" از شاهرود به ترتیب حائز رتبه اول، دوم و سوم شدند.

برگزیدگان بخش شعر با موضوع ویژه

سرپرست حوزه هنری شاهرود گفت: "رضا آجودانی" با اثر "قهرمان قصه ها"، از شاهرود، الهه خلیلی با اثر "چکمه های بالدار" از گرمسار و "مرضیه عاطفی" با اثر "یادشان مانده دلیری تو را باروت ها" از سمنان به ترتیب مقام اول، دوم و سوم در بخش شعر با موضوع ویژه دوم را کسب کردند.

طبسی افزود: همچنین در این بخش آثار "محمد حسین جنت امانی" از سمنان، "ویدا کنشلو" از گرمسار و "آتین گلیان" از سمنان جزء تقدیر شدگان اعلام شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در بخش پوستر، اثر "کبری کریمی" از ایوانکی با اثر "انار – مصطفی رحماندوست" شایسته تقدیر اعلام شد.

بخش شعر و داستان با موضوع ویژه اول، برگزیده نداشت

دبیر ششمین جشنواره شعر و داستان کوتاه شاهوار گفت: هیئت داوران در بخش داستان و شعر با موضوع ویژه اول هیچ اثری را واجد مقام اول تا سوم و شایسته تقدیر ندانست.

ارسال 182 اثر به دبیرخانه جشنواره

طبسی افزود: در مجموع از میان 182 اثر ارسالی از نویسندگان و شعرای استان سمنان به دبیرخانه این جشنواره در بخش شعر با موضوع آزاد 44 اثر، با موضوع ویژه اول 9 اثر و با موضوع ویژه دوم 45 اثر ارسال شده بود.

وی بیان داشت: در بخش داستان نیز با موضوع آزاد 46 اثر، با موضوع ویژه اول و دوم هر کدام 19 اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده است.

مراسم اختتامیه 10 اسفند در شاهرود

طبسی ادامه داد: مراسم اختتامیه این جشنواره، 10 اسفند سال جاری ساعت 16:30 در سالن جمعیت هلال احمر شاهرود واقع در خیابان شهدا برگزار می شود.

سرپرست حوزه هنری شاهرود افزود: فراخوان ششمین جشنواره استانی شعر و داستان کوتاه شاهوار در سه بخش آزاد "با شرایط سنی حداکثر 24 سال تمام"، بخش ویژه اول با موضوع طنز لحظه "بدون شرایط سنی" و بخش ویژه دوم با موضوعات خانواده ایرانی، تمدن ایرانی اسلامی، انقلاب اسلامی و پایداری، آذر ماه سال جاری از سوی حوزه هنری شهرستان شاهرود منتشر شده بود.

کوچکترین شرکت کننده با 11 سال سن

طبسی افزود: کوچکترین فرد شرکت کننده در این جشنواره 11 ساله و بزرگترین فرد شرکت کننده 53 ساله است.

وی شناسایی و استعدادیابی نیروی جوان، ایجاد فضای دوستانه بین هنرمندان، آشنایی هنرمندان در بخش ادبیات با همدیگر، زمینه سازی جهت تولید آثار فاخر دینی، تعامل افکار و اطلاعات و آشنایی هنرمندان با آثار یکدیگر را از مهمترین اهداف این جشنواره برشمرد.

برگزاری کارگاه تخصصی شعر و داستان فردا صبح در شاهرود

طبسی در خاتمه گفت: کارگاه های تخصصی شعر و داستان نیز به تفکیک، روز پنج شنبه 10 اسفند ماه از ساعت 9:30 تا12:30 با حضور اساتید کشوری برگزار می شود.