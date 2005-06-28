"مت ديمن" در سومين قسمت از ماجراهاي بورن بازي مي كند

مت ديمن در "برتري بورن"

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، اقدام "توني گيلروي" در نوشتن فيلمنامه "اولتيماتوم بورن" در واقع نخستين قدم براي ساختن دومين دنباله بر فيلم موفق "هويت بورن" است كه در سال 2002 روي پرده رفت و فروشي خيره كننده داشت. "هويت بورن" را "داگ ليمن" با فيلمنامه اي از "گيلروي" بر اساس كتابي از رابرت لودلام ساخت و "مت ديمن" در آن نقش اصلي را ايفا كرد. دومين قسمت اين مجموعه هم با عنوان "برتري بورن" به كارگرداني پل گرينگرس و بازي ديمن سال گذشته با موفقيت اكران شد.

مت ديمن چندي پيش به صورت كاملاً شفاف از علاقه خود به ايفاي دوباره نقش "جيسن بورن" بر پرده سينما سخن گفت، اما انتظار مي رود تا تكميل فيلمنامه گيلروي قراردادي بين ديمن و يونيورسال امضا نشود. هنوز مشخص نيست كارگردان قسمت سوم ماجراهاي بورن چه كسي خواهد بود، ولي بازي ديمن در آن قطعي است.

"هويت بورن" و "برتري بورن" در مجموع 500 ميليون دلار در سراسر جهان فروش داشتند و نسخه هاي ويدئويي و دي وي دي آنها هم 15 ميليون واحد فروخت.

