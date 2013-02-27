نماینده قائنات راهکارهای وزیر ارشاد برای اوضاع فرهنگی کشور را غیر قابل قبول خواند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سوال ملی جواد هروی نماینده مردم قائنات از سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز در جلسه علنی مجلس مورد بحث وبررسی قرار گرفت و در نهایت با اینکه هروی از پاسخ های حسینی قانع نشد، گفت: با اینکه رئیس جمهور برای ارائه لایحه بودجه کل کشور به مجلس نیامد و بی مهری کرد اما مجلس همچنان رهرو ولایت است و به احترام وفاق و همدلی و موکول به اینکه وزیر ارشاد پیگیر موضوعات مطرح شده باشد و گزارش آنرا نیز به مجلس بدهد از به رای گذاشتن این سوال صرف نظر می کند.

سوال نماینده مرد قائنات از وزیر فرهنگ در خصوص راهکارها و برنامه های هدفمند و سنجیده شده وزارت ارشاد در قبال نابسامانی های فرهنگی کشور که از حد متعارف خارج شده است، بود.

پیش ازاین نیز سوال نماینده قائنات در کمیسیون فرهنگی از وزیر ارشاد پرسیده شده بود که به دلیل قانع نشدن وی این سوال به صحن علنی مجلس کشیده شده بود تا وزیر پاسخ خود را در صحن ارائه دهد.