والدين دانش آموزان در مقابل مدارس تجمع كردند

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر از كرج، حكم تخليه دبستان جابر بن حيان و مدرسه راهنمايي استاد محمد حسين شهريار كرج با پيگيريهاي مالكان آنها صادر شده و بر اساس قانون مالكان مي توانند مدارس را تخليه كنند.

رييس آموزش و پرورش ناحيه 4 شهرستان كرج در اين خصوص به خبرنگار مهر گفت: علي رغم تمام تلاشهاي انجام گرفته از سوي آموزش و پرورش و مسئولان شهرستان كرج حكم تخليه اين دو مدرسه صادر شده و ما به لحاظ قانوني نمي توانيم جلوي اجراي حكم را بگيريم.

علي اصغر عرفاني افزود : تخليه اين دو مدرسه كه درمنطقه پر جمعيت و مهاجر پذير حيدرآباد كرج واقع شده اند ، مشكلات فراواني ايجاد خواهد كرد.

وي تصريح كرد : هر چند سال تحصيلي 84 - 83 به پايان رسيده است اما برنامه هاي تابستاني، كلاسهاي جبراني ، ثبت نام از كلاس اولي ها و... در اين مدارس همانند ساير مدارس كشور جريان داشت كه هم اكنون مجبوريم جمعيت اين مدارس را بين مدرسه هاي اطراف تقسيم كنيم.

عرفاني خاطر نشان كرد : تنها راه حفظ و ايجاد فضاي آموزشي در اين منطقه جلب رضايت مالكان مدارس است ؛ زيرا در منطقه حيدرآباد كرج زمين خالي وجود ندارد و ساماندهي دو هزاردانش آموز مشغول به تحصيل در اين مدارس كار بسيار مشكلي است.

وي از مسئولان شهر و استان خواست به ياري آموزش و پرورش بشتابند و به وعده هايي كه برخي از آنها براي حل اين مشكل داده اند ، جامه عمل بپوشانند.

گفتني است، حكم تخليه چند مدرسه در كرج صادر شده كه روز گذشته اجراي حكم تخليه دو مدرسه جابربن حيان و استاد شهريار با اعتراض و مقاومت والدين دانش آموزان اين مدارس مواجه شد و معترضين اجازه ندادند حكم اجرا شود. در ناحيه 4 آموزش و پرورش شهرستان كرج بيش از يك صد هزار دانش آموز تحصيل مي كنند و اين ناحيه پرجمعيت ترين منطقه آموزش و پرورش شهرستان كرج است.