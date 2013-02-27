فرمانده سپاه شهرستان قدس تودیع و معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی برگزاری مراسمی ظهر امروز با حضور سرتیپ دوم علی نصیری فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران، حسن موسوی فرماندار و حبیب پروین دادستان شهرستان قدس، اعضای شورای تامین و جمعی از مسئولان شهری، سرهنگ نبی الله کشانی فرمانده نیروی مقاومت سپاه شهرستان قدس تودیع شد.

در این مراسم از سوی فرماندهی سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران، "مجید امیرعبدالهیان" به عنوان فرمانده ناحیه مقاوت سپاه شهرستان قدس منصوب شد.

سرهنگ کشانی بیش از سه سال این مسئولیت را بر عهده داشت و اقدامات بسیاری به منظور ساماندهی شهرستان انجام داد و در نهایت پس از 31 سال خدمت در سپاه پاسداران امروز تودیع و بازنشسته شد.