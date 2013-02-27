  1. استانها
  2. تهران
۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۴۴

ظهر امروز؛

فرمانده سپاه شهرستان قدس تودیع و معارفه شد

فرمانده سپاه شهرستان قدس تودیع و معارفه شد

قدس - خبرگزاری مهر: پیش از ظهر امروز مراسم تودیع و معارفه سرهنگ نبی الله کشانی فرمانده سپاه شهرستان قدس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی برگزاری مراسمی ظهر امروز با حضور سرتیپ دوم علی نصیری فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران، حسن موسوی فرماندار و حبیب پروین دادستان شهرستان قدس، اعضای شورای تامین و جمعی از مسئولان شهری، سرهنگ نبی الله کشانی فرمانده نیروی مقاومت سپاه شهرستان قدس تودیع شد.

در این مراسم از سوی فرماندهی سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران، "مجید امیرعبدالهیان" به عنوان فرمانده ناحیه مقاوت سپاه شهرستان قدس منصوب شد.

سرهنگ کشانی بیش از سه سال این مسئولیت را بر عهده داشت و اقدامات بسیاری به منظور ساماندهی شهرستان انجام داد و در نهایت پس از 31 سال خدمت در سپاه پاسداران امروز تودیع و بازنشسته شد.

کد مطلب 2007630

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها