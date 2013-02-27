به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در حاشیه جلسه صبح امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه عدم حضور امروز شما در مجلس برای ارائه بودجه، واکنش نمایندگان را برانگیخت، در مورد علت عدم حضور خود توضیح دهید، سکوت کرد.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه جدایی ری به تهران به کجا رسید، گفت: امروز مصاحبه نداریم. هوای به این قشنگی و بهاری در مورد طبیعت بنویسید.

احمدی نژاد همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دور بعدی مذاکرات 1+5 قرار است دوباره در آلماتی قزاقستان برگزار شود تصریح کرد: چه اشکالی دارد مذاکره بهتر از دعواست.

وی همچنین در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه نظر شما در مورد انتخابات نظام پزشکی چیست، آیا همچنان که پیشتر گفته بودید به خاطر عدم تایید صلاحیت رد صلاحیت شدگان آن را ابطال می کنید گفت: فکر می کنیم همه چیز در کشور باید بر اساس قانون باشد. کسانی که از مرز قانون عبور می کنند کارشان اعتبار ندارد.

وی افزود: اگر نهادها و دستگاه هایی هم دخالت کنند و در مسیر قانونی و فراقانونی عمل کنند آن هم اعتباری ندارد.

رئیس جمهور در ادامه پاسخ تصریح کرد: انتخابات نظام پزشکی یک قانون مشخص دارد و در مورد افراد استعلام می کند و فرق دارد با کاری که با نمایندگی و نظارت بر آن می کنند.

وی ادامه داد: نظام پزشکی یک نهاد صنفی است و متعلق به جامعه پزشکی و درمانی کشور است و نباید نهادهایی که مسئول نیستند در آن دخالت کنند. نهادهای امنیتی، اطلاعاتی سپاه و اطلاعاتی غیر سپاه نمی توانند در آن دخالت کنند، این بد است . این یک تشکل جامعه پزشکی است و باید نمایندگان خودشان باشند تا بتوانند کارها را خودشان اصلاح کنند.

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: باید گزارشش بیاید و من در مورد آن تصمیم گیری کنم.

در ادامه رئیس جمهور در پاسخ به خبرنگاری که چرا نشست مطبوعاتی شما قطع شد گفت" بالاخره" و سپس سرش را تکان داد.

وی در پاسخ به این سئوال که وزیر بهداشت و وزیر کار کی به مجلس معرفی می شوند گفت: در همین دولت.

رئیس جمهور در ادامه در مورد سفرش به تاجیکستان گفت: دارم تصمیم گیری می کنم. اما به ترکمنستان برای جشن جهانی نوروز قرار است برویم. اگر برنامه جور شد از ترکمنستان به تاجیکستان می رویم.

احمدی نژاد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در مورد اینکه حالا که شما در مورد همه چیز جواب دادید در مورد عدم حضورتان در مجلس برای تحویل بودجه هم بگویید، گفت: همینطوری شروع کردید و این سئوالات تبدیل شد به کنفرانس خبری. حالا به زودی یک کنفرانس خبری برگزار می کنیم چون آن کنفرانسی که گذاشتیم خراب شد.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا در صورت کاندیداتوری مشایی از وی حمایت می کنید گفت: شما در مورد سئوالتان بیشتر فکر کنید.

رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه جزئیاتی از شروط ایران برای مذاکره با 1+5 بگویید، پاسخ داد: شما بنویسید نگاه ، چند نقطه ، خنده؛ تکرار نگاه، خنده.

احمدی نژاد همچنین در واکنش به این سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شما در کنفرانس خبری اخیر خود گفتید بودجه سازمان تبلیغات را دولت تامین می کند و علیه دولت خبر می زند خیلی جاها مانند قوه قضائیه نیز بودجه شان از دولت تامین می شود آیا اینها باید در راستای اهداف دولت قلم بزنند و روابط عمومی دولت باشند، لبخند زد و گفت: بنویسید همان تکرار نگاه، خنده.

وی سپس در برابر اصرار خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا بودجه را شخصا به مجلس نبرده است، گفت: تمامی اعضای کابینه مثل خود بنده هستند و 76 میلیون نفر از مردم کشور نیز عضو دولت هستند.