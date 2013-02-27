برگزاری اولين جلسه ستاد بزرگداشت پنجاهمين سالگرد قيام پانزدهم خرداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ، اصغر آب خضر يومالله پانزدهم خرداد را به عنوان نقطه آغازين عملياتي كردن نظريه برپايي حكومت مردسالاري ديني و نهضت عظيم اسلامي دانست و بزرگداشت آن را ، بزرگداشت نهضت بزرگ امام خميني (ره) و تكريم از مقام شامخ امام راحل عظيم الشان برشمرد .
قائممقام شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي در اولين جلسه ستاد بزرگداشت پنجاهمين سالگرد قيام پانزدهم خرداد در جمع اعضاء و نمايندگان دستگاهها و سازمانهاي عضو اعلام كرد: از فرداي برگزاري شكوهمند و افتخارآفرين راهپيمايي دشمنشكن يومالله 22 بهمن؛ ستادهاي بزرگداشت پنجاهمين سالگرد قيام پانزدهم خرداد در مركز و استانها و شهرستانهاي سراسر كشور به صورت جدي و عملياتي فعال شدند تا به بهترين وجه بتوانند اين روز بزرگ را در اذهان و افكار عمومي زنده نگه داشته و بار ديگر اهداف ، ارزشها و آرمانهاي والاي اسلامي را كه براي آنها خونهاي بيشماري اهداء شده است را باز مرور كنند.
وی در اين جلسه ضمن پرداختن به ابعاد مؤثر و كمتر شناخته شدۀ قيام خونين يومالله پانزدهم خرداد؛ آن قيام را زمينهساز استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران و به عنوان تسريع كننده در روند شكلگيري و پيروزي انقلاب اسلامي ايران در بهمن 57 دانسته و خاطرنشان كرد: يومالله پانزدهم خرداد فقط يك حادثه كوچك و آن هم در جغرافياي كوچك شهر قم نبود بلكه به وسعت قلوب آزادگان و وجدان بيدار جامعه آن روز بود كه از فرهنگ عظيم نهضت عاشوراي ابا عبداللهالحسين (ع) نشأت گرفته و به دست فرزندي پاك از سلاله سادات و پشتيباني و حمايتهاي مردمي برخوردار بود، كه تا فرسنگها آن طرف تر در ورامين و تبريز و ساير شهرها پيام آن در قلوب ميليونها مسلمان آزاده منتشر شد.
قائممقام شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي ضمن برشمردن نقاط عطف تاريخ معاصر ايران، واقعه قيام خونين پانزدهم خرداد را يكي از برجستهترين نقاط عطف تاريخ معاصر ايران دانست و خاطر نشان كرد : شعاع انوار و طنين پيام آن تا قرنها و نسلهاي آينده و تا زماني كه نامي از ايران و ايراني برده ميشود ،گسترش پيدا خواهد كرد و هر سال كه از آن ميگذرد، تازه ابعاد پنهانتر و جديتري از واقعه پانزدهم خرداد براي مورخان ، محققان و پژوهشگران آشكار ميشود.
آبخضر گفت : پانزدهم خرداد يادگاري است از پيوند معنوي ملت با ولايت و نمايشي از به پا خاستن و قيام عمومي مردم كه ميخواستند از يوغ ديكتاتوري و طاغوت گردن نهاده و ريشه ظلم و ستم را در اين آب و خاك برچينند.
در ادامه اين جلسه نصرتالله لطفي، معاون حقوقي، امور مجلس و استانهاي شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي كه از ابتداي امسال با حكم حضرت آيتالله جنتي مسئوليت ستاد بزرگداشت پنجاهمين سالگرد قيام پانزدهم خرداد در سراسر كشور را بر عهده داشتند عنوان كرد: واقعه قيام پانزدهم خرداد، واقعه بسيار مهمي است چرا كه حضرت امام خميني (ره) قيام پانزدهم خرداد را با قيام عاشوراي حضرت سيدالشهدا (ع) مقايسه كردند و اين نشان از عظمت و بزرگي اين روز و نشان از پيام عميق و فراگير آن براي تمام بشريت دارد ، چرا كه قيام عاشوراي حسيني ، قيامي بيدارگرانه ، خيرخواهانه و اصلاحگرايانه بود كه جلوي انحراف تاريخ را گرفت و قيام پانزدهم خرداد نيز قيامي بيدارگرانه، خيرخواهانه و اصلاحگرايانه در عصر حاضر است كه جلوي به انحراف كشاندن نهضت عظيم اسلامي، حضرت امام خميني (ره) را سد كرده و دست ناپاك اجانب را كوتاه و چشم طمع دشمنان را كور كرد.
لطفي در ادامه اشاره كرد: در ستاد مركزي و همچنين ستادهاي استاني و شهرستاني با همكاري ديگر دستگاه ها، كارهاي خوب و مؤثري پيش بيني و هماهنگيها و برنامهريزيهاي مفصلي به منظور بزرگداشت هرچه باشكوهتر پنجاهمين سالگرد قيام خونين يومالله پانزدهم خرداد در شرف انجام است تا انشاءالله شاهد برگزاري مراسمي در شأن و منزلت اين روز بزرگ تاريخي باشيم.
وي با اعلام سياستها و خطّ مشي كلي ستاد مركزي در تهران و ساير ستادها در استانها و شهرستانهاي سراسر كشور بيان كرد: سياست اصلي و خطّمشي كلي ستاد مركزي در تهران و ساير ستادها در استانها و شهرستانهاي سراسر كشور بر محور " تبيين و تحليل" درست ، دقيق، صحيح و به تصوير كشيدن جامع و مانع واقعه پانزدهم خرداد 1342، بيان دستاوردها و پيامهاي آن به نسلهاي مختلف انقلاب به ويژه نسلهاي سوم و چهارم و جوانان و نوجوانان برومند اين آب و خاك كه آيندهسازان و طلايهداران آينده كشور هستند؛ ميباشد و اين مهم فقط تكليف يك سازمان و نهاد مشخصي نيست بلكه تكليف انقلابي و الهي تمامي سازمانه ا، نهادها، دستگاهها، ارگانهاي فعال در نظام جمهوري اسلامي ايران است و حتي براي برخي يك تكليف شرعي است، كه بايستي با تمام توان و به اندازه ارادتي كه به شهدا و امام شهيدان داريم در همراهي كردن با ستاد بزرگداشت در تبيين و تحليل و بازتعريف آن واقعه و بزرگداشت آن روز بزرگ ذرهاي كوتاهي نكنند ؛ كه همه ما نسبت به اين انقلاب و شهدا و در رأس آن به حضرت امام خميني (ره) مديون هستيم.
در پايان نيز نمايندگان سازمان و دستگاههاي عضو از جمله ( موسسۀ تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره) ، سازمان تبليغات اسلامي ، حوزه هنري ، سازمان صدا و سيما ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان بسيج مستضعفين، كميته امداد حضرت امام خميني (ره) ، شهرداري تهران ، شوراي سياستگذاري ائمه جمعه كشور ، ستاد اقامه نماز ، سازمان فرهنگي - هنري شهرداري ، ستاد برگزاري نماز جمعۀ تهران ، بنياد شهيد و امور ايثارگران ، معاونت سياسي و سيما و صداي سازمان صدا وسيما ، نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه ها ، وزارت كشور ، وزارت جهاد كشاورزي، موسسۀ تبيان ، معاونت فرهنگي واجتماعي شهداري تهران و غيره ) به بيان برنامههاي خود و اعلام پيشنهادات و راهكارهاي اجرايي مراسم پرداختند.
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