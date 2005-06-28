به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، همايون قنواتي كه با آمدن خسرو نشان، سال گذشته مسوول تئاتر شهرستانهاي مركز هنرهاي نمايشي شد و به طورغير رسمي معاون و مشاور دكتر نشان بود، از اين پس در منصب جديد خود مشغول به كار خواهد شد.
" اردشير صالح پور" كه چند سال است به عنوان مسوول دبيرخانه جشنواره هاي تئاتر مركز هنرهاي نمايشي مشغول به فعاليت بود، با تفكيك انجمن نمايش از مركز هنرهاي نمايشي و تغيير در شكل برگزاري جشنواره هاي تئاتر، در سمت جديد مديريت طرح و برنامه اداره كل هنرهاي نمايشي به فعاليت خود ادامه مي دهد.
با حكم رسمي مدير كل هنرهاي نمايشي
قنواتي جايگزين مهندس پور در شوراي نظارت و ارزشيابي شد
طي حكم رسمي از طرف "خسر و نشان"، مدير كل هنرهاي نمايشي، "همايون قنواتي" جايگزين فرهاد مهندس پور به عنوان رئيس شوراي نظارت و ارزشيابي شد و "اردشير صالح پور" به سمت مديريت طرح و برنامه هنرهاي نمايشي منصوب شدند.
