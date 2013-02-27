رعایت مصادیق اصلاح الگوی مصرف از راهکارهای حفظ حقوق شهروندی است

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه ستاد صیانت از حریم و حقوق شهروندی صبح چهارشنبه با حضور معاون سیاسی انتظامی فرمانداری و سایر اعضا در فرمانداری پیشوا برگزار شد.

هادی تمهیدی در این نشست با اشاره به ابلاغ دستورالعملهای واصله در خصوص تکمیل ساختار ستاد صیانت به ضرورت فعال شدن کمیته های فرعی ستاد تأکید کرد.

گسترش فرهنگ اسلامی و معنویت در محیط های اداری

وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ و گسترش ارزشهای دینی و اسلامی گفت: گسترش فرهنگ اسلامی و معنویت در محیط های اداری و کاری و احترام به حقوق شهروندی باید مورد توجه ادارات پیشوا قرار گیرد و رابطان ستاد صیانت نیز باید بر حسن اجرای دستورالعملهای این ستاد نظارت کنند.

این مسئول افزود: تمامی دستگاه های دولتی و طیفهای مردمی در اجرایی شدن قوانین و حقوق شهروندی در جامعه مسئول هستند و باید تلاش شود تا شاهد دستاوردهای اجرایی و راهبردی آن در جامعه باشیم.

وی تصریح کرد: هدف تشکیل این ستاد ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و نیز صیانت از حقوق شهروندی در کلیه دستگاههای اجرایی است .

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری پیشوا رعایت مصادیق اصلاح الگوی مصرف در لایه های مختلف جامعه را یکی از راهکارهای حفظ حقوق شهروندی دانست و اضافه کرد: استفاده از روشهای تبلیغی و عملی تأثیرگذار در این بخش ضروری است.

گسترش و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

وی به تهیه محور فعالیتهای ستاد اشاره کرد و عنوان داشت: محورهای فعالیتی این ستاد بر گسترش و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به منظور حفظ ارزشهای اسلامی و مقابله با مروجان بی بند و باری غربی، اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی با هدف رعایت حقوق شهروندی در ادارات و حفظ کرامت ارباب رجوع و برخورد کریمانه و محبت آمیز با مردم است.

تمهیدی ادامه داد: آسیب شناسی علمی از تخلفات سازمانی احتمالی دستگاه ها و برنامه ریزی لازم برای ایجاد رابطه مناسب دستگاه ها با مردم، پیگیری و تدوین منشور شهروند منضبط و منشور وظایف خدمتگزاران مردم، هماهنگی و برنامه ریزی تبلیغات مناسب فرهنگی و اجتماعی در دفاع از حقوق شهروندی و امنیت عمومی و تقویت بهداشت و امنیت روانی جامعه و نشاط اجتماعی و مردم از دیگر محورهای فعالیتی این ستاد است.

گفتنی است، در ادامه این نشست اعضای ستاد به طرح دیدگاه ها و نقطه نظرات کارشناسی پیرامون دستور جلسه پرداختند.