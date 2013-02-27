سه پست راهنمای نوروزی جمعیت هلال احمر در دهلران دایر می شود

خسرو خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال برای راهنمایی مسافرین نوروزی و هدایت آنها سه ایستگاه در سطح شهر دهلران دایر می شود.
وی اظهار داشت: دو ایستگاه توسط برادران و یک ایستگاه توسط خواهران اداره می شود.
این مسئول افزود: این جمعیت همچنین دارای سه پایگاه امداد نجات در این ایام فعال کرده است.
وی بیان داشت: این ایستگا ه ها در بیشه دراز ، منطقه عملیاتی شرهانی و دشت عباس هستند.
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دهلران گفت: جمعیت هلال احمر این شهرستان آمادگی هرگونه خدمات مناسب برای مسافرین نوروز به صورت شبانه روزی در دستور کار خود دارد.
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