«فرهنگ بنیادی نگارش موسیقی» به چاپ رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، بیشک، موسیقی نیز مانند سایر زبانها، دارای رسمالخط ویژهای است و بهکارگیری شیوه صحیح نوشتاری آن، سبب ثبت دقیق آن میشود تا آنجا که میتواند ایدهها، احساسات و عواطف آفریننده خود را بسیار دقیقتر و بهتر به اجراکنندگان آن منتقل کند و از آنجا که رسمالخط موسیقی به عنوان یک زبان بینالمللی در تمام نقاط دنیا یکی است و از طریق این رسم الخط، این زبان نیاز به ترجمه ندارد، لذا یادگیری شیوه صحیح نگارش آن ضروری به نظر میرسد.
کتاب «فرهنگ بنیادی نگارش موسیقی» حاصل تلاش و پژوهش چند ساله پدیدآورنده آن است و بر پایه ترجمه، نگارش و گردآوری مطالب و عنوانهای لازم استوار شده و اولین کتابی است که به شیوه نگارش زبان موسیقی میپردازد.
در کنار ترجمه دقیق متن اصلی، توضیحات و یا نمونههای بیشتری آورده شده است تا مطالب بهتر درک شوند.
در این کتاب غیر از توجه به متن، صفحهآرایی خاص و به کارگیری فونتهای مختلف برای توجه بیشتر به مطالب و جلوگیری از خستگی، به کیفیت نمونهها بیاندازه توجه شده است، تا آنجا که به جای اسکن کردن شکلهای کتاب، نمونهها دوباره نگاشته شدهاند.
اضافه کردن فهرست یا نمایه فارسی در کنار فهرست لاتین به علاقهمندان این امکان را میدهد تا در صورتی که واژههای لاتین وجود نداشته باشد، بر اساس معادل فارسی آنها، مبحث مورد نظر خود را به راحتی پیدا کنند.
در این کتاب سعی شده است تا حتیالامکان از واژههای مرسوم، در کنار نمونههای فرهنگستانی آنها استفاده شود.
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