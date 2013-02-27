اجرای 134 پروژه عمرانی در مناطق محروم روستایی آذربایجان غربی از محل زکات

جلال حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه و 50 درصد زکات جمع آوری شده براي اجراي پروژه هاي مناطق محروم روستايي هزينه مي شود افزود: 32 مورد از اين پروژه ها در دهه مباركه فجر تكميل و تحويل گرديد و بقيه نيز در حال عمليات اجرايي است.

وی در ادامه از جمع آوری بيش از 82 ميليارد ريال زكات طي سال جاري در استان خبر داد و اظهارداشت: افزایش نزدیک 60 میلیارد ریالی میزان زکات جمع آوری شده در استان نشانه توسعه فرهنگ زکات در جامعه امروز استان است.

حسین زاده در ادامه با اشاره به پرداخت هزینه پيوند كبد برای پنج مددجوي بيمار اظهارداشت: امسال مبلغ دوميليارد و 250 ميليون ريال از سوي كميته امداد استان هزينه شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) اضافه کرد امسال پنج نفر از مددجوياني كه دچار بيماريهاي كبدي بودند با هزينه كميته امداد جهت ادامه درمان به استان فارس اعزام شدند بعد از عمليات پيوند كبد در بيمارستان نمازي شيراز سلامتي خود را بازيافته و به آغوش خانواده هاي خود بازگشتند.

وي در خصوص هزينه هاي اين بيماران گفت: هزينه هاي اعزام،درمان،اياب و ذهاب،اسكان و ساير هزينه هاي جانبي اين بيماران كه مجموعا 2 ميليارد و 250 ميليون ريال بوده از سوي كميته امداد و خيرين استان تقبل و پرداخت شده و بيماران از اين بابت متحمل هيچگونه هزينه اي نشده اند.