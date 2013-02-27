واگذاری مدیریت امور تغذیه به دانشجویان/ تلاش برای استقلال مالی صندوق رفاه دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان مرادیان در این نشست با اشاره به ضرورت ایجاد الزامات قانونی مجلس برای بخشی از اقدامات صندوق در خصوص بیمه تکمیلی دانشجویان، اظهار داشت: بحث بیمه تکمیلی برای دانشجویان و خانواده‌های آنها اقدام مهمی است که به صرف ابلاغ بخش‌نامه به صورت وسیع قابلیت اجرایی ندارد و در چنین بحث‌های مشابه‌ای ما نیازمند الزامات قانونی و مصوبات و قوانین تکمیلی هستیم.

وی خطاب به نمایندگان حاضر در این جلسه متذکر شد: در صورتی که حمایت‌های مجلس شورای اسلامی ادامه یابد، صندوق می‌تواند قول دهد که در بحث برنامه پنجم توسعه به طور کامل به تعهدات خود عمل کند.

رئیس صندوق رفاه وزارت علوم با تاکید بر ضرورت استقلال مالی صندوق اضافه کرد: اگر بحث تحریم‌ها پیش نمی آمد، صندوق به دنبال این بود که تا سال تحصیلی 94-93 به صورت کامل مستقل عمل کند در صورتی که با وجود تحریم‌ها روند افزایش کمی و سرعت ارائه خدمات افزایش یافت و براین اساس برنامه زمان‌بندی ما جهت خودکفایی صندوق کمی عقب افتاد.



در ادامه این نشست، محمود ملاباشی - رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به ضرورت واگذاری مدیریت تغذیه دانشجویی به دانشجویان، گفت: در بحث تغذیه دانشجویی ما باید به میزان کافی پول در اختیار دانشجویان قرار دهیم و مدیریت آن را به دانشجویان واگذار کنیم.

وی با اشاره به ضرورت بحث برون سپاری خدمات رفاهی به بخش خصوصی، ادامه داد: اگر بحث برون سپاری به خوبی انجام گیرد، دانشگاهها از مسایلی همچون خوابگاه داری، امور تغذیه که یک فن است و در تخصص دانشگاه نیست، فارغ می شوند.

ملاباشی خطاب به نمایندگان مجلس حاضر در این جلسه، تاکید کرد: ما در بحث دانشجویی به دنبال بودجه بیشتر نیستیم و تنها نیازمند جابه جایی در روند ارائه بودجه‌ها هستیم.



در بخش دیگر این نشست، جواد هروی - نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی طی سخنانی با بیان اینکه کمیسیون نهایت کمک و همراهی را با صندوق رفاه خواهد داشت، اظهار داشت: تاکنون دو پیشنهاد مناسب در زمینه بحث بیمه تکمیلی و ارائه وام 4 درصدی به خوابگاه داران از سوی صندوق ارائه شده که توسط کمیسون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.



رضا صابری - عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به کمرنگ بودن مباحث دانشجویی در این کمیسیون، گفت: تاکنون تمرکز ما بیشتر بر روی مباحث سنجش و پذیرش دانشجو بوده، ولی این قول را می دهیم بیشتر به سمت مباحث دانشجویی حرکت کنیم و اولین اقدام آن نیز پیگیری ایجاد کمیته دانشجویی در کمیسیون آموزش مجلس است.