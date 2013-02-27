نانوایان خوزستان وام 10 و 15 میلیون تومانی دریافت می کنند

شهباز خواجوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت گندم ، آرد و نان در اهواز اظهار کرد: اگرچه به واسطه تخصصی بودن این نمایشگاه، بازدیدکنندگان محدودی از آن دیدن کردند اما دستاوردهای خوبی به همراه داشت که تحقق آن می تواند نان با کیفیت و مرغوب تری را به دست مشتری در استان خوزستان برساند.



وی افزود: در این نمایشگاه علاوه بر تولید کنندگان نانهای حجیم، سنتی، فانتزی، کیک و شیرینی، سازندگان خطوط تولید صنعتی، انواع نان و کیک و شیرینی، سازندگان ماشین آلات کاشت، برداشت و آماده سازی گندم برای تولید آرد، شرکتهای سازنده سیلوهای ذخیره گندم، غلات و آرد، تولید کنندگان مواد غنی کننده و بهبود دهنده انواع آرد و... حضور داشتند.



مدیرعامل شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه چهار کشور اظهار کرد: این نمایشگاه یکی از اضلاع کیفیت پس از ماشین آلات، ابزار و استادکاران است که در راستای آشنایی بیشتر و ارتباط بین سیلوسازان، آسیابانی و نانوایی بین این گروه و تولیدکنندگان برتر و برجسته کشور برگزار شد.



خواجوی افزود: برای شرکت در نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت گندم، آرد و نان به کلیه مخاطبان این نمایشگاه اطلاع رسانی شد و واحدهایی از تهران و سایر استانها در این نمایشگاه حضور داشتند.



وی یکی از تاثیرهای مثبت برگزاری این نمایشگاه را گفتگو با مسئولان ارشد و ذیربط به منظور توجه به صنعت گندم، آرد و نان عنوان کرد و اظهار داشت: در حاشیه این نمایشگاه گفتگوهایی صورت گرفت که تاسیسات و ماشین آلات به صورت اقساطی به بهره برداران واگذار شود.



خواجوی ادامه داد بر همین اساس مقرر شد یک هزار و 300 نفر از نانوایان استان خوزستان که یک سوم کل نانوانها را تشکیل می دهند تسهیلاتی در حدود 10 تا 15 میلیون تومان دریافت کنند.



نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت گندم ، آرد و نان اهواز از سوم الی هفتم اسفند 91 به مدت پنج روز در نمایشگاه بین المللی خوزستان برگزار شد که بیش از 20 واحد تولید کننده استانی و ملی در این نمایشگاه حضور داشتند.

