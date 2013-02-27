بیانیه 203 نماینده مجلس به مناسبت سالروز تاسیس امور تربیتی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر متن بیانیه به شرح زیر است؛

ما امضاکنندگان این بیانیه که به نمایندگی از ملت بزرگ ایران در خانه ملت گردآمده ایم، تعلیم و تربیت را موهبت الهی و وظیفه اصلی انبیاء عظام می دانیم و معتقدیم تمام ارکان و عوامل موثر جمهوری اسلامی ایران در تربیت موظفند تا تربیت نسل جوان را در راس امور خود محسوب کنند.

اکنون ضمن تبریک سالروز تاسیس امور تربیتی در وزارت آموزش و پرورش و گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر و سپاسگذاری از تلاش مربیان تربیتی در طول ۳۴ سال گذشته، از وزارت آموزش و پرورش انتظار داریم با برنامه های منسجم و مشخص و هماهنگ با برنامه پنجم توسعه و در جهت ارتقا و احیای ابعاد فرهنگی و معنوی تربیت و فرهنگ رشادت و شهادت و ولایتمداری گام های موثر و اساسی بردارند.