  1. سیاست
  2. مجلس
۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۲۶

بیانیه 203 نماینده مجلس به مناسبت سالروز تاسیس امور تربیتی

بیانیه 203 نماینده مجلس به مناسبت سالروز تاسیس امور تربیتی

۲۰۳ تن از نمایندگان به مناسبت هشتم اسفند سالروز تاسیس امور تربیتی در وزارت آموزش و پرورش تاکید کردند تمام ارکان و عوامل موثر جمهوری اسلامی ایران در تربیت موظفند تا تربیت نسل جوان را در راس امور خود محسوب کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر متن بیانیه به شرح زیر است؛

ما امضاکنندگان این بیانیه که به نمایندگی از ملت بزرگ ایران در خانه ملت گردآمده ایم، تعلیم و تربیت را موهبت الهی و وظیفه اصلی انبیاء عظام می دانیم و معتقدیم تمام ارکان و عوامل موثر جمهوری اسلامی ایران در تربیت موظفند تا تربیت نسل جوان را در راس امور خود محسوب کنند.

اکنون ضمن تبریک سالروز تاسیس امور تربیتی در وزارت آموزش و پرورش و گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر و سپاسگذاری از تلاش مربیان تربیتی در طول ۳۴ سال گذشته، از وزارت آموزش و پرورش انتظار داریم با برنامه های منسجم و مشخص و هماهنگ با برنامه پنجم توسعه و در جهت ارتقا و احیای ابعاد فرهنگی و معنوی تربیت و فرهنگ رشادت و شهادت و ولایتمداری گام های موثر و اساسی بردارند.

کد مطلب 2007656

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها