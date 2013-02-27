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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۵۲

در پیست بین المللی شمشک ؛

فینال مسابقات پرش نمایشی اسنوبرد فردا برگزار می‌شود

فینال مسابقات پرش نمایشی اسنوبرد فردا برگزار می‌شود

مسابقات فینال پرش نمايشی اسنوبرد، فردا پنجشنبه در پيست شمشك برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله فينال مسابقات پرش نمايشی اسنوبرد جام "تگ هوير" از ساعت 9:30 صبح روز پنجشنبه 10 اسفندماه به ميزباني پيست بين المللي شمشك و در دو رده آقایان و بانوان برگزار می شود. دور اول این مسابقات که 21 بهمن ماه در پیست مهتاب شمشک برگزار شد در بخش آقایان شاهین فیروزی، حمید خودسیانی و شروین هدایت زاده نفرات برتر شدند. در بخش بانوان نيز به ترتيب هدیه خرازی، مونا سراجی و سارا سیری عنوان های اول تا سوم را كسب كردند.

کد مطلب 2007657

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