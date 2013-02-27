به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله فينال مسابقات پرش نمايشی اسنوبرد جام "تگ هوير" از ساعت 9:30 صبح روز پنجشنبه 10 اسفندماه به ميزباني پيست بين المللي شمشك و در دو رده آقایان و بانوان برگزار می شود. دور اول این مسابقات که 21 بهمن ماه در پیست مهتاب شمشک برگزار شد در بخش آقایان شاهین فیروزی، حمید خودسیانی و شروین هدایت زاده نفرات برتر شدند. در بخش بانوان نيز به ترتيب هدیه خرازی، مونا سراجی و سارا سیری عنوان های اول تا سوم را كسب كردند.