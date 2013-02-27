ارسال 249 مقاله به کنگره ادبیات پایداری/ مقطع دکتری رشته ادبیات مقاومت در کرمان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیری خراسانی صبح چهارشنبه در آیین افتتاح چهارمین کنگره ملی ادبیات پایداری با اشاره به راه اندازی رشته ادبیات پایداری در دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: در حال حاضر این رشته در کرمان 16 دانش آموخته دارد و اقدامات لازم برای راه اندازی مقطع دکتری این رشته در حال انجام است.

امیری خراسانی گفت: بعد از راه اندازی رشته ادبیات پایداری در دانشگاه شهید باهنر کرمان این رشته در 13 دانشگاه دیگر کشور نیز راه اندازی شده و مورد اقبال دانشجویان قرار گرفت.

وی در ادامه با اشاره به رشادت ها و تلاش های رزمندگان اسلام در دوران هشت سال دفاع مقدس، گفت: برگزاری کنگره ادبیات مقاومت در واقع نوعی ادای دین به افرادی است که به هر طریق برای نظام و انقلاب فداکاری و ایثار کرده اند.

امیری خراسانی با اشاره به ارسال 249 مقاله به دبیرخانه این جشنواره گفت: آثار ارسالی توسط 34 داور مورد ارزیابی قرار گرفتند.

این مسئول یادآور شد: هیئت داوران از اعضاء هیئت علمی دانشگاه های سراسر کشور و همچنین دانشگاه شهید باهنر کرمان هستند.

وی با اشاره به استقرار دبیرخانه دایمی این کنگره در کرمان افزود: انتشار نشريه"پايداري"در دانشگاه شهيد باهنر از جمله دستاوردهای این رخداد فرهنگی است.

این مسئول دوران دفاع مقدس را سمبل فرهنگ پايداري در تاريخ كشور دانست و افزود: كتاب‌هاي"نامه پايداري"يكي از منابع ارزشمند رشته ادبيات پايداري در دانشگاه‌ها است که 65 تا 70 مقاله رسیده به کنگره در این کتاب ها چاپ خواهد شد.