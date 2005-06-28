  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۵:۲۶

آموزش مديريت استراتژيك در ورزش برگزارشد

دومين دوره مديريت استراتژيك در ورزش پيش ازظهر امروزدرمحل مركزملي مديريت و توسعه ورزش كشور برگزارشد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" اين دوره آموزشي كه ازسلسله برنامه هاي مركزملي مديريت وتوسعه ورزش كشوربراي اجرائي نمودن طرح جامع ورزش توسط سازمان تربيت بدني طراحي شده است، مديران ستادي سازمان تربيت بدني را با آخرين دستاوردهاي علمي ويافته هاي پژوهشي مديريت استراتژيك درورزش آشنا مي سازد.
گفتني است: دومين دوره مديريت استراتژيك درورزش با شركت مديران كل ستادي سازمان تربيت بدني صبح امروزدرمجموعه ورزشي انقلاب برپا شد.

کد مطلب 200766

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها