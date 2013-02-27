پيوند پوست در بيمارستان سوانح و سوختگي قطب الدين شيرازي انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بيماراني كه دچار مرگ مغزي شده اند با اهدای چند سانتي متر از پوست خود مي توانند احتمال زنده ماندن افراد دچار سوختگي شديد را چند برابر كنند و جان بيماري را از مرگ حتمي نجات دهند.

در همین زمینه اعضای بيمار زيتون گودرزي 5 ساله از روستاي دشمن زياري نورآباد كه دچار مرگ مغزي شده بود، با رضايت خانواده اش به بيماران نيازمند اهدا شد.

جدا سازی چهار باکتری با خاصیت ضد سرطانی از خاک های ایران در مرحله آزمایشگاهی

چهار باکتری با خاصیت ضد سرطانی از خاکهای نقاط مختلفی در ایران در پروژه پایان نامه دکترای میکروبیولوژی الهام معظمیان در مرحله آزمایشگاهی جدا سازی شد.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیات پیوند و ترمیم اعضاء دانشگاه در این خصوص گفت: این تحقیق در مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی به راهنمایی دکتر منوچهر رسولی و مرکز تحقیقات پیوند و ترمیم اعضا صورت گرفت و بر اساس آن خاک هایی از نقاط متعدد ایران جمع آوری شد و پس از انجام آزمایش های مربوطه مشخص شد که توکسین (سم) باکتری های جدا سازی شده از خاک مناطق مختلف جغرافیایی ایران توانایی از بین بردن سلول های سرطانی روده و سلول های سرطانی خون را دارند.

دکتر نگار آذر پیرا افزود: تا کنون در ایران چنین تحقیقی انجام نشده و اثرسرطانی این سم مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته و باید به این نکته توجه داشت که این تحقیق اکنون فقط در مرحله آزمایشگاه و محیط کشت انجام شده است.

وی اظهار داشت: در مرحله بعد با استفاده از نظر متخصصان سم شناسی، انجام تحقیقات بر روی مدل حیوانی باید انجام شود که در صورت نتیجه بخش بودن تحقیقات باید طی 3 مرحله کار آزمایی بالینی بر روی انسان هم صورت گیرد تا بتوان به خاصیت دارویی سم این باکتری ها اطمینان حاصل کرد که طی این مراحل حداقل 3 تا 4 سال به طول می انجامد.

دکتر آذر پیرا تاکید کرد: بر این اساس ما اکنون فقط در مرحله آزمایشگاهی قرار داریم و هرگز اعلام نمی کنیم که دارویی برای درمان است زیرا در این مرحله اصلا نمی توانیم در این مورد نظر دهیم و نیاز به آزمایش های فراوان بر روی حیوان و سپس انسان داریم.

دکتر الهام معظمیان نیز در این زمینه گفت: در این پروژه با عنوان" تاثیر توکسین باکتری باسیلوس تورنجینسیس بر روی سلول های سرطانی روده و خون" باکتری هایی از مناطق مختلف جغرافیایی ایران با شرایط آب و هوایی مختلف جدا سازی شده اند که از 4 هزار و 146 باکتری باسیلوس تورنجینسیس جدا سازی شده تنها توکسین (سم) 4 باکتری تونایی از بین بردن سلول های سرطانی روده و سلول های سرطانی خون را داشتند.

وی اظهار داشت: پس از انجام مراحل آزمایشگاهی مشخص شد که این 4 باکتری توانایی از بین بردن سلول های سرطانی روده تا 70 درصد و سلول های سرطانی خون در حدود 40 درصد را شامل شدند.