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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۴۹

حجت الاسلام توکلی:

لزوم استفاده از ظرفيت حوزه هاي علميه در جامعه

لزوم استفاده از ظرفيت حوزه هاي علميه در جامعه

کرمان - خبرگزاری مهر: رئيس كل دادگستري استان كرمان گفت: حوزه هاي علميه ظرفيت بسيار بالایي در مشاوره هاي ديني و خانواده دارند كه بايد در سايه تعامل و برنامه ريزي از این ظرفيت بهره برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علي توكلي در جلسه امضاي تفاهم نامه بين دادگستري استان کرمان و حوزه هاي كرمان افزود: عمده پرونده هاي دادگستري كه به مراكز مشاوره ارسال شده اند به سمت صلح و سازش و آشتی سوق داده شدند که این امر مبین اهمیت مشاوره و تاثیر گذاری آن بر افراد است.

وی ادامه داد: ضرورت وجود مشاوره و تاثير مثبت آن در پرونده ها دادگستري بر كسي پوشيده نيست و انتظار مي رود بتوان با ارائه مشاوره هاي دينی و مذهبی و تاثیر اين گونه مشاوره ها بر خانواده هاي در آستانه فروپاشي فرصتي دوباره را برای زوجين احيا کرد.

نماينده عالي قوه قضائيه در استان كرمان بيان داشت: حوزه نقش بسيار موثري در تحكيم بنيانهاي خانواده مي تواند ايفا کند و بايد همانگونه كه ارائه آموزشهاي پزشكي و بهداشتي قبل از ازدواج به زوجين الزامي است، برنامه مشاوره هاي خانواده و مشاوره هاي ديني و اخلاقي نيز الزامی شود.

اين مسئول قضائي تحقق موثر و موفق این امر را در گرو هدف گذاری و برنامه ریزی ذکر کرد و ابراز داشت: ابتدا باید چالش ها و آسيب هاي جامعه امروز را برای قشر طلبه تبيين کرد و پس از آن  راهکار مناسب مطابق با تعالیم اسلامی و آموزه های مذهبی را خواستار شد.

حجت الاسلام توكلي امضاي تفاهم نامه بين دادگستري و حوزه علميه را اقدامی خوب و اثر گذار دانست و ابراز امیدواری کرد: با امضاي اين تفاهم نامه بتوان راههاي استفاده بهتر و عملي تر از ظرفیتهای بالای حوزه های علمیه را در جامعه مهیا کرد.

در ابتدای این جلسه نیز مدیر حوزه های علمیه کرمان گفت: حوزه علمیه با تمام بضاعت خود آماده همکاری است و این همکاری باید با برنامه ریزی در یک ضابطه مناسب شکل بگیرد.

حجت الاسلام حسین الله وردی افزود: باید با یک نگاه فرهنگی به این موضوع نگریست و با تشکیل کمیته ای در مسیر اجرای تک تک بندهای توافق نامه گام برداشت.
 

کد مطلب 2007676

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