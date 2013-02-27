به گزارش خبرنگار مهر، نهمین همایش ملی شهر و سیمای شهری و چهارمین همایش توسعه شهری ظهر چهارشنبه با حضور روح الله عباسپور، رجب رحمانی، حجت السالام مرتضی حسین، داود محمدی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، مسعود نصرتی شهردار، اعضای شوریا اسلامی شهر، جمعی از کارشناسان، صاحب نظران در سالن سعدی برج میلاد تهران برگزار شد.



در این مراسم پس از قرائت پیام محمد قالیباف شهردار تهران خطاب به همایش سید محمد بهشتی گفت: برای حرکت در مسیر توسعه شهری باید ابتدا همه جوانب آن شهر را بشناسیم و سپس با کارهای تحقیقاتی برای پیشرفت آن برنامه ریزی کنیم.



وی افزود: قزوین یک مصداق قابل توجه و تامل از منظر شهری و گردشگری است که اگر بخوبی بتوانیم مشکلات و آسیب های بخشهای مختلف آن را شناسایی و استخراج کنیم می توانیم در سایر شهرها نیز در کار اجرایی مورد استفاده قرار دهیم.



رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی کشور یادآورشد: قزوین آئینه تمام نمای گردشگری کشور است و با داشتن آثار تاریخی ارزشمند و بی نظیر می تواند الگوی خوبی برای انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی باشد.



بهشتی بیان کرد: اتفاق ناخوشایندی که در این استان رخ داده این است بیش از 1500 هکتار از مجموع شش هزار هکتار باغات سنتی و زیبای این منطقه که چون نگینی شهر را در برگرفته و ضمن پاکسازی و تلطیف هوا این شهر بهترین حفاظ و سپر دفاعی در برابر سیل و حوادث طبیعی تلقی می شد درسالهای گذشته از بین رفته که نگران کننده است.



وی افزود: در بسیاری از کشورهای جهان کودکان ضمن بازدید از بناهای تاریخی ارزشمند از سنین پائین با میراث فرهنگی و مناطق گردشگری خود آشنا می شوند و در سنین بزرگسالی به اهمیت این آثار بخوبی واقف می شوند اما در کشورمان به این موضوع بی توجهیم و هیچ برنامه ای در این زمینه نداریم و کودکان را با فرهنگ اصیل بیگانه کرده ایم.



این محقق و پژوهشگر تصریح کرد: اگر بخواهیم توسعه شهری در ابعاد مختلف محقق شود باید ابتدا بدانیم کجا هستیم و به کجا خواهیم رفت زیرا بدون تفکر و تامل نمی توانیم به موفقیت برسیم.



بهشتی اظهارداشت: شهر دبی نمونه بارز توسعه بدون مطالعه است که نباید الگو قرار گیرد بلکه با قرابتهای فرهنگی و معماری می توانیم کشوری مانند ترکیه را برای استفاده در معماری و شهرسازی و توسعه منطقی مورد توجه و مطالعه قرار دهیم.



رئیس دانشنامه الکترونیکی معماری و شهرسازی ایران گفت: کیفیت زیست شهری در شهرهای اصیل که نمونه‌های آن را در بیشتر شهرهای ایران و برخی کشورها مانند ژاپن، ترکیه و ایتالیا سراغ داریم باید مورد توجه جدی قرار گیرد و تکنولوژی در خدمت مدنیت باشد درغیراین ‌صورت مدنیت را به خدمت گرفته و شکل تصنعی به آن می‌دهد.



وی افزود: بررسی فرهنگ و تاثیر آن فقط در نمادها، آثار و بناها امکان‌پذیر است. شهرسازی و معماری نوین هم یکی از ظرفیت‌های زندگی شهری است که اثرگذاری فرهنگ در آن مشهود است و هنگامی که ما کشورهایی را که از شهرنشینی و مدنیت اصیل برخوردار نیستند را الگو قرار می‌دهیم و می‌خواهیم در اینجا آن را محقق کنیم، گرفتار می‌شویم و می‌بینیم که شهرسازی به معنای اصالت لطمه می‌زند و چیزی که اسم آن را فناوری‌های جدید گذاشته‌ایم، ثروت‌های ما را نادیده گرفته و انکارش می‌کند.



وی گفت: کاملترین کیفیت ظهور فرهنگ در مدنیت ظاهر می‌شود و شهر مهمترین دستاورد فرهنگ و چون آینه‌ای است که فرهنگ در آن انعکاس پیدا می‌کند و بهترین جایی است که با وساطت مدنیت؛ صورت کالبدی پیدا می‌کند.



بهشتی افزود: لازم است اهل قزوین و دلسوزان متخصص ابتدا جایگاه شهر خود را بشناسند و سپس بدرستی آن را معرفی کنند تا فرصتها برای توسعه مورد استفاده قرار گیرد.



نگذاریم آداب و سنن و فرهنگ قزوین فراموش شود



این کارشناس میراث فرهنگی بیان کرد: متاسفانه برخی از آداب، سنن، فرهنگ و رفتارها و نیز باغات سنتی قزوین که نماد فرهنگ و تفکر ارزشمند گذشتگان است در حال از بین رفتن است که همه وظیفه داریم از آن صیانت کنیم و این امانت ها را به آیندگان منتقل کنیم.



وی گردشگری را در توسعه صنعت، کشاورزی موثر دانست و خواستار توجه بیشتر به آن شد.



در این همایش همچنین فاطمه تقی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات متحده و دانشگاه آمریکایی دبی مقاله ای ارائه کرد.

در این مقاله پژوهشی توجه مسئولان به هویت تاریخی گذشتگان و انتقال آن به نسل آینده مورد تاکید قرار گرفته است.