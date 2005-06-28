كره شمالي آماده شركت در دور جديد مذاكرات شش جانبه است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از اينترفاكس ، يك منبع ديپلماتيك كره شمالي امروز به اين خبرگزاري گفت : درپي تصميم رهبري كره شمالي ، وزارت امور خارجه اين كشور تداركاتي را براي حضور در دور چهارم مذاكرات شش جانبه كه به منظور حل بحران هسته اي پيونگ يانگ قرار است در نيمه دوم جولاي سال 2005 برگزار شود، آغاز كرده است .



گفتني است دور سوم مذاكرات شش جانبه با حضور شش كشور آمريكا ، دو كره ، ژاپن ، چين و روسيه در تابستان سال 2004 در پكن بدون دستيابي به نتيجه اي كاهش يافت . كره شمالي بارها اعلام كرد به دليل سياستهاي خصمانه آمريكا نسبت به اين كشور در مذاكرات شش جانبه شركت نخواهد كرد .

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