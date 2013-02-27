نيازمند افراد دلسوز و دردمند در حوزه اقتصاد هستيم/ قابليت يزد براي تامين مايحتاج كل كشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابايي صبح چهارشنبه در نخستين همايش ملي تعامل صنعت و دانشگاه اظهار داشت: واحدهاي صنعتي و به طور كلي اقتصاد ما با مشكلاتي دست و پنجه نرم مي كند كه براي برون رفت از اين مشكلات به افراد دردمند و دلسوز براي ارائه راهكارهاي مناسب اقتصادي نيازمنديم.

وي ادامه داد: در استان يزد صاحبان صنايع هرجا كه مشكلي داشتند با تكاپو تلاش و پشتكار نسبت به رفع آن اقدام كرده اند.

بابايي با اشاره به تعامل صنايع استان يزد با بدنه دولت در يزد افزود: خوشبختانه صاحبان صنايع در يزد ارتباط خوبي دارند و با پيگيري هاي خود باعث حل مشكل اشتغال و رفع بسياري از ناهنجاري ها شده اند.

معاون برنامه ريزي استاندار يزد بيان داشت: همواره سعي شده مشكلات و مسائلي كه در صنعت استان وجود داشته انعكاس بدهيم و براي رفع آن از مسئولان كشوري كمك بگيريم.

وي با تشريح جايگاه صنعت يزد در كشور و دستاوردهاي اين استان كويري در توليد ملي و ارزش افزوده، گفت: با توجه به منابع غني و سرشاري كه در استان يزد داريم، اين استان توانسته از جايگاه خوبي در سطح كشور برخوردار شود.

بابايي با بيان اينكه ارزش افزوده اي كه استان يزد مي تواند در توليدات كشور داشته باشد، بيش از ساير استانها است، افزود: اين موضوع در سطح كشور براي بسياري از مديران بخش خصوصي و دولتي به اثبات رسيده است.

وي همچنين با بيان خاطره ‌اي از شهيد آيت‌الله صدوقي اظهار داشت: اين شهيد عالي مقام در اوايل پيروزي انقلاب با تاكيد بر تامين آب براي استان يزد گفته بود"اگر آب يزد تامين شود من تمامي مايحتاج كشور را تامين مي كنم".

بابايي در ادامه به موضوع تخريب خط لوله آب يزد توسط برخي در اصفهان پرداخت و بيان داشت: جاي تاسف است كه عده اي سودجو دست به چنين اقدامي زده و چالشي بزرگ را براي استان و كشور به وجود آورده اند.

وي ادامه داد: با وجود كم آبي و خشكسالي هاي پياپي كه در يزد شاهد بوديم در زمينه كشاورزي نيز اين استان حرفي براي گفتن دارد و از جايگاه خوبي برخوردار است.

اين مقام مسئول گفت: استان يزد دومين استان كشور در زمينه معادن است و بيش از 750 تن ذخاير معدني زغال سنگ و بالاي 200 ميليون تن ذخاير مس، سرب و روي را در خود دارد.

معاون برنامه ريزي استاندار يزد با اشاره به تلاش و پشتكار مردمان يزد در عرصه هاي مختلف گفت: در شرايطي كه مصرف فولاد در كشور به 23 تن مي رسد، 9 تن از فولاد كشور در استان يزد توليد مي شود.

وي با اشاره به اعمال تحريم هاي غرب عليه كشور گفت: در شرايطي كه مديران صنعتي قصد دارند با تلاش و كوشش خود باري از دوش اين كشور بردارند، عده اي نيز با برخي رفتارهاي خود فشاري مضاعف وارد مي كنند.

بابايي بيان داشت: اين همايش در شرايطي برگزار مي شود كه خوب است تاثيرات آن را در حوزه هاي اقتصادي به كار گرفته شود تا چرخ اقتصاد با سرعت بيشتر و بهتر بچرخد.

وي اظهار اميدواري كرد: اين همايش تعامل صنعت با دانشگاه را افزايش داده و راهكارهاي خوبي براي حل مسائل ارائه كند.

به گزارش مهر، در این همایش 300 نفر از کارشناسان، محققان و فعالان صنعتی در حوزه‌های صنعت، اقتصاد، مدیریت اقتصادی و صنعتی و ارتباط این موارد با دانشگاه‌ها به تبادل اطلاعات می‌پردازند.