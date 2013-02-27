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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۴۳

پورمحمدی خبر داد:

وزارت ارشاد از نشر کتب دینی حمایت می‌کند

وزارت ارشاد از نشر کتب دینی حمایت می‌کند

قم - خبرگزاری مهر: قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر حمایت این وزارتخانه از نشر کتب دینی در مراحل مختلف از جمله تحقیق و چاپ تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر پورمحمدی گفت: وزارت ارشاد قراردادهای زیادی با ناشران و محققان در زمینه کتب دینی دارد و برای وام دادن به ناشران نیز مذاکراتی با بانک ها داشته است.

وی با بیان اینکه تیراژ کتاب در کشور باید بالا باشد تصریح کرد: متاسفانه کتاب خوب در کشور کم چاپ می‌شود که باید این وضع اصلاح شود ضمن اینکه کتاب ها باید جهت دار چاپ شوند.

قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به رغم وجود امکانات و ابزارهای مدرن ارتباطی هنوز ارزش کتاب و کتابخوانی به قوت خود باقی است.

وی با اشاره به گرانی کاغذ و اقلام مرتبط با حوزه نشر افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش زیادی می‌کند که سهمیه مناسب کاغذ و سایر اقلام را برای ناشران و دست اندرکاران حوزه نشر فراهم کند تا این صنعت رونق خود را همچنان حفظ کند.

پورمحمدی بر ضرورت حمایت از کتب حوزوی تأکید کرد و ادامه داد: در تلاش هستیم از این بخش حمایت بیشتری کنیم اما محدودیت‌های مالی مقداری دست این وزارتخانه را بسته است.

نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه از هشتم  تا پانزدهم اسفندماه از ساعت 9 الی 12 و 15 الی 20:30 در مجتمع امام خمینی  پذیرای بازدید کنندگان است
 

کد مطلب 2007687

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