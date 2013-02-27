به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر پورمحمدی گفت: وزارت ارشاد قراردادهای زیادی با ناشران و محققان در زمینه کتب دینی دارد و برای وام دادن به ناشران نیز مذاکراتی با بانک ها داشته است.

وی با بیان اینکه تیراژ کتاب در کشور باید بالا باشد تصریح کرد: متاسفانه کتاب خوب در کشور کم چاپ می‌شود که باید این وضع اصلاح شود ضمن اینکه کتاب ها باید جهت دار چاپ شوند.

قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به رغم وجود امکانات و ابزارهای مدرن ارتباطی هنوز ارزش کتاب و کتابخوانی به قوت خود باقی است.

وی با اشاره به گرانی کاغذ و اقلام مرتبط با حوزه نشر افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش زیادی می‌کند که سهمیه مناسب کاغذ و سایر اقلام را برای ناشران و دست اندرکاران حوزه نشر فراهم کند تا این صنعت رونق خود را همچنان حفظ کند.

پورمحمدی بر ضرورت حمایت از کتب حوزوی تأکید کرد و ادامه داد: در تلاش هستیم از این بخش حمایت بیشتری کنیم اما محدودیت‌های مالی مقداری دست این وزارتخانه را بسته است.

نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه از هشتم تا پانزدهم اسفندماه از ساعت 9 الی 12 و 15 الی 20:30 در مجتمع امام خمینی پذیرای بازدید کنندگان است

